وزير الخارجية الكويتي يبحث مع ولد الشيخ جهود السلام في اليمن

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهود تحقيق السلام في اليمن.

وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، إلى بحث آخر التطورات في الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

وذكرت وكالة "كونا" الكويتية، أن ولد الشيخ أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية على الصعيدين السياسي والانساني باليمن.

وأستضافت الكويت جولتين من جولات مشاورات السلام بين الشرعية والقوى الإنقلابية والتي إنتهت بالفشل بسبب تعنت ورفض الميليشيات لكل الحلول.

المزيد في أخبار وتقارير هايلي تلتقي الرئيس هادي وتؤكد على دعم أميركا للشرعية في اليمن التقت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة الرئيس هادي، مؤكدة دعم واشنطن للشرعية، ومكافحة الإرهاب في اليمن. قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا. وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم