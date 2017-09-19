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أخبار وتقارير

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع ولد الشيخ جهود السلام في اليمن

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهود تحقيق السلام في اليمن.
 
وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس، إلى بحث آخر التطورات في الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.
 
وذكرت وكالة "كونا" الكويتية، أن ولد الشيخ أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية على الصعيدين السياسي والانساني باليمن.
 
وأستضافت الكويت جولتين من جولات مشاورات السلام بين الشرعية والقوى الإنقلابية والتي إنتهت بالفشل بسبب تعنت ورفض الميليشيات لكل الحلول.

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