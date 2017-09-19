مسؤولة أمريكية: مهمتنا في اليمن تتمثل في إنهاء التدخل الإيراني ودعم الرئيس هادي

أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن مهمة بلادها في اليمن تتمثل في مكافحة الإرهاب ودعم الرئيس هادي بما يُنهي التدخل الإيراني في اليمن.

وقالت السفيرة "نيكي هايلي" خلال لقاءها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الليلة الماضية، على هامش انعقاد اللجنة العمومية للأمم المتحدة،" نحن اليوم نعمل على تحقيق ثلاثة أهداف مكافحة الإرهاب وانهاء التدخل الإيراني في اليمن والمنطقة ودعم الرئيس والحكومة الشرعية وتعزيز وتقوية عملها وسنستمر في دعم اليمن ولن نتخلى عنه ".

وعبّرت السفيرة عن سرورها بلقائها مع الرئيس اليمني الذي قالت بأنه يأتي في إطار التشاور وتعزيز جوانب التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية في ظل العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتناول اللقاء الجوانب الإنسانية والإغاثية المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء ورفع أيدي المليشيات عنها ووضع حدا لتهريب الأسلحة.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير اليمن لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك ومندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني.

المزيد في أخبار وتقارير هايلي تلتقي الرئيس هادي وتؤكد على دعم أميركا للشرعية في اليمن التقت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة الرئيس هادي، مؤكدة دعم واشنطن للشرعية، ومكافحة الإرهاب في اليمن. قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، صورة: الحوثيون يعتقلون الرئيس المخلوع صالح تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا. وعلى نطاق واسع في مواقع التواصل نشطاء الحوثي ينشرون صورة اعتقال حليفهم علي عبدالله صالح تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلا بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم