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السيد : دخلنا مودية لمطاردة القاعدة ولن نتوقف إلا بإجتثاث كل عناصر الإرهاب

السيد مشاركا في الحملة الامنية بمودية يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:33 صباحاً
مودية ( عدن الغد ) خاص :

قال قائد قوات الحزام الأمني بابين عبداللطيف السيد ان قوات الحزام دخلت يوم الثلاثاء مدينة مودية ضمن حملة واسعة لمكافحة العناصر الارهابية .

وقال "السيد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه قاد الحملة في مديرية مودية حيث قامت القوات بمداهمة عدد من المساكن الخاصة بعناصر القاعدة واعتقال عدد منهم .

وأضاف السيد :" دخلنا لودر بالامس واليوم مودية ولن نتوقف إلا باجتثاث كافة عناصر الإرهاب ومن يدعمهم . 


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السيد : دخلنا مودية لمطاردة القاعدة ولن نتوقف إلا بإجتثاث كل عناصر الإرهاب
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