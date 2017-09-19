السيد مشاركا في الحملة الامنية بمودية يوم الثلاثاء -عدن الغد

قال قائد قوات الحزام الأمني بابين عبداللطيف السيد ان قوات الحزام دخلت يوم الثلاثاء مدينة مودية ضمن حملة واسعة لمكافحة العناصر الارهابية .

وقال "السيد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه قاد الحملة في مديرية مودية حيث قامت القوات بمداهمة عدد من المساكن الخاصة بعناصر القاعدة واعتقال عدد منهم .

وأضاف السيد :" دخلنا لودر بالامس واليوم مودية ولن نتوقف إلا باجتثاث كافة عناصر الإرهاب ومن يدعمهم .

المزيد في أخبار وتقارير مسؤولة أمريكية: مهمتنا في اليمن تتمثل في إنهاء التدخل الإيراني ودعم الرئيس هادي أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن مهمة بلادها في اليمن تتمثل في مكافحة الإرهاب ودعم الرئيس هادي بما يُنهي التدخل الإيراني في اليمن. وقالت السفيرة "نيكي السيد : دخلنا مودية لمطاردة القاعدة ولن نتوقف إلا بإجتثاث كل عناصر الإرهاب قال قائد قوات الحزام الأمني بابين عبداللطيف السيد ان قوات الحزام دخلت يوم الثلاثاء مدينة مودية ضمن حملة واسعة لمكافحة العناصر الارهابية . وقال "السيد" في تصريح قائد عسكري أمريكي بارز: إيران تهرب أسلحة قوية للحوثيين قال الأميرال كيفن دونيغان قائد الأسطول الأمريكي الخامس ومقره البحرين، إن إيرانتواصل تهريب أسلحة وتكنولوجيا غير مشروعة إلى اليمن لغرض دعم الميليشيات الحوثية،