السيد : دخلنا مودية لمطاردة القاعدة ولن نتوقف إلا بإجتثاث كل عناصر الإرهاب
السيد مشاركا في الحملة الامنية بمودية يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:33 صباحاً
مودية ( عدن الغد ) خاص :
مودية ( عدن الغد ) خاص :
قال قائد قوات الحزام الأمني بابين عبداللطيف السيد ان قوات الحزام دخلت يوم الثلاثاء مدينة مودية ضمن حملة واسعة لمكافحة العناصر الارهابية .
وقال "السيد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه قاد الحملة في مديرية مودية حيث قامت القوات بمداهمة عدد من المساكن الخاصة بعناصر القاعدة واعتقال عدد منهم .
وأضاف السيد :" دخلنا لودر بالامس واليوم مودية ولن نتوقف إلا باجتثاث كافة عناصر الإرهاب ومن يدعمهم .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها