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رئيس الجمهورية يستقبل مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

فخامة رئيس الجمهورية خلال اللقاء
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 10:43 صباحاً
الرياض (عدن الغد)سبأ

 استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء امس الاثنين  بمقر إقامته بنيويورك مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى.

 

جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ورحب فخامة الرئيس بالجميع مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية .. لافتا الى الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ومنها ما يتصل بالمخاطر المشتركة لمواجهة الإرهاب ومخاطر التمدد الإيراني وغيرها من التحديات .

وأشاد رئيس الجمهورية في هذا الصدد بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية ضد قوى التمرد والانقلاب الحوثي وصالح .

وأشار الى أهمية تعزيز هذه العلاقات المتحدة في الهدف عبر تفعيل وتعزيز وتنوع الوسائل لتحقيق النجاحات المطلوبة وإرساء معالم السلام والاستقرار المنشود .

وقال:" ان دعم الولايات المتحدة مطلوب للقضاء على الإرهاب بأوجهه وأشكاله المختلفة بما في ذلك إرهاب الحوثي وصالح الذين استباحوا المدن وقتلوا الأطفال والنساء وشردوا الأبرياء في محاولة منهم لتنفيذ أجندة خارجية .. مؤكدا ان ولاية الفقيه لا يمكن قبولها أو فرضها على الشعب اليمني باي حال من الاحوال ".

 

من جانبها عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن سرورها بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتعزيز جوانب التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية في ظل العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد .

 

وقالت :" نحن اليوم نعمل على تحقيق ثلاثة أهداف مكافحة الإرهاب وأنها التدخل الإيراني في اليمن والمنطقة ودعم الرئيس والحكومة الشرعية وتعزيز وتقوية عملها وسنستمر في دعم اليمن ولن نتخلى عنه ".

كما تناول اللقاء الجوانب الإنسانية والإغاثية المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعا ورفع أيدي المليشيات عنها ووضع حدا لتهريب الأسلحة .

 

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير اليمن لدى واشنطن الدكتور احمد عوض بن مبارك ومندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني .


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