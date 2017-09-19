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اليمن.. إتلاف كتب مناهج تعليمية حرفها الحوثيون

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 06:21 صباحاً
( عدن الغد ) خاص :

قامت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإتلاف مناهج تعليمية طبعها الحوثيون لطلاب التعليم الابتدائي، قبل وصولها إلى مدارس بعض المحافظات اليمنية.

 

ونقل "المشهد اليمني" عن وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، عبد الله لملس، قوله: "الوزارة حرصت على بقاء المناهج الدراسية القديمة، وإتلاف كل المناهج التي استحدثها الحوثيون في المناطق المحررة"..."واعتمدنا لهذا العام الكتب المطبوعة عام 2014 للتدريس في جميع المدارس، وسنستمر في طباعتها بمطابع الكتاب المدرسي".

 

وفيما يخص التعديلات التي أدخلها الحوثيون قال لملس: "التغييرات استهدفت مواد مرتبطة بالجوانب العقدية، كاللغة العربية، والقرآن الكريم، ومواد التربية الإسلامية، والتربية الاجتماعية، فيما لم تشهد المواد العلمية أي تغيير ولا تطوير".

 

وتابع، "الأهداف التي يرغب الحوثيون في بلوغها من خلال تعديل المناهج الدراسية، تنحصر في توجيه الطلاب نحو فكر عقائدي، واستحداث فكر منغلق محارب للانفتاح لدى الطلاب، وتصوير الجماعة وكأنها صاحبة بطولات وجولات في الدفاع عن الوطن".


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قامت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإتلاف مناهج تعليمية طبعها الحوثيون لطلاب التعليم الابتدائي، قبل وصولها إلى مدارس بعض المحافظات اليمنية.   ونقل
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