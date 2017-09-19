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«الشرعية» تتقدم في لحج وحجة وتسيطر على وادي بن عبدالله  

الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 06:17 صباحاً
( عدن الغد ) البيان :

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات على مواقع الانقلابيين في محيط العاصمة اليمنية، ومحافظة عمران شمالها، بينما تمكنت قوات الشرعية من تحقيق انتصار ميداني جديد حينما حققت تقدماً واسعاً في لحج وحجة، كما فرضت سيطرتها على وادي بن عبدالله وتكبد خلالها الانقلابيون عشرات القتلى.

 

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع عسكرية للانقلابيين في منطقة صرف بمديرية بني الحارث شرق صنعاء، وشبكة الاتصالات في مديرية جحانة، جنوبها كما استهدفت عدة مواقع أخرى للانقلابيين في محيط المدينة.

 

وفي محافظة عمران، قصفت مقاتلات التحالف موقعاً للانقلابيين الحوثيين في مديرية عيال سريح، كما شنت عدة غارات على مواقع الانقلابيين في مديرية نهم محافظة صنعاء.

هجوم مباغت

وفي انتصارات ميدانية أخرى لقوات الشرعية، تمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع جنوب مدينة حرض الحدودية.

 

ونفذت قوات الجيش اليمني هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من يوم أمس على المواقع، التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح فرت من أمام الجيش اليمني، مخلفة وراءها عدداً من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة. وفي حجة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير أجزاء واسعة من المحافظة.

 

ولقي 37 عنصراً من مسلحي الميليشيات الانقلابية حتفهم بغارات للتحالف العربي استهدفت تجمعاتٍ لهم بالمحافظة. وقال مصدر عسكري إن طائرات التحالف شنت أكثر من 30 غارةً خلال الساعات الأخيرة على تجمعات ومواقعَ للميليشيات جنوب مدينة ميدي وجنوب غرب منطقة حرض أسفرت أيضا عن تدمير آلياتٍ عسكرية.

 

مواقع مهمة

أما في لحج، سيطرت قوات الجيش اليمني على موقعين استراتيجيين في مديرية كرش شمال المحافظة. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش اليمني سيطر على موقعين في جبلي الضرس وتنسم كانت تتمركز بهما ميليشيات الحوثي وصالح.

 

وأكدت أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في المنطقة الغربية لكرش، أسفرت عن سيطرة الجيش اليمني على الموقعين. وتكمن أهمية الموقعين في أنهما يطلان على مواقع مهمة للحوثيين كانت تستخدم في الهجمات الصاروخية على قوات الجيش الوطني.

 

وعلى الجانب الحدودي، قالت مصادر عسكرية إن حدة المواجهات تصاعدت بين قوات الجيش اليمني والانقلابيين في مناطق الشريط الحدودي بمحافظة صعدة. ووفق مصادر عسكرية يمنية شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت رتلاً من العربات عسكرية وتجمعات للانقلابيين في منطقة مران بمديرية حيدان ومنطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، كما استهدفت غارات أخرى تعزيزات أخرى للحوثيين على الطريق الرابط بين مديرية كتاف ومنطقة البقع في المحافظة ذاتها.

 

خسائر كبيرة

وذكرت المصادر أن قوات الجيش اليمني كبدت الانقلابيين خسائر كبيرة عند مهاجمة هؤلاء مواقع الجيش بالقرب من منفذ علب الحدودي في مديرية باقم. على صعيد آخر، فكّكت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي الساحلية.

 

وبحسب مصدر عسكري فإن إحدى الدوريات التابعة للتشكيل البحري أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة تمكنت من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد 10 أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعها الانقلابيون في عرض البحر في وقت سابق.


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«الشرعية» تتقدم في لحج وحجة وتسيطر على وادي بن عبدالله  
شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات على مواقع الانقلابيين في محيط العاصمة اليمنية، ومحافظة عمران شمالها، بينما تمكنت قوات الشرعية من تحقيق انتصار ميداني


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