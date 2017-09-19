الرئيس ناصر يلتقي الرئيس اللبناني اميل لحود ويقدم مبادرة للحل في اليمن

علي ناصر محمد علي ناصر محمد الحسني رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة من 1980 إلى 1986. الميلاد في دثينه بأبين عام 1939. تخرج العام 1959 في دار المعلمين العليا فعين اثر ذلك مديراً لمدرسة دثينة الابتدائية. انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني منذ اندلاعه، وأصبح عضواً في المكتب العسكري. عين بعد الاستقلال 1967 حاكماً على الجزر اليمنية، ثم حاكماً على المحافظة الثانية(لحج) 1968. مارس / آذار 1968 عضواً في القيادة العامة للجبهة القومية. أبريل / نيسان 1969 وزيراً للحكم المحلي ثم وزيراً للدفاع 1969 – 1975 إضافة إلى منصبه كوزير للتربية 1974 – 1975. اغسطس / آب 1971 أصبح رئيساً للوزراء وعضواً في المجلس الرئاسي إلى جانب إسماعيل وربيّع 1971 – 1978، وبعد الاطاحة بربيّع، أصبح رئيساً بالوكالة وذلك قبل أن يتم اختيار إسماعيل لهذا المنصب، الإّ ان الجبهة عقدت مؤتمراً استثنائياً في أكتوبر / تشرين أول 1980، وقررت تنحية عبد الفتاح وتعيين ناصر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب ورئيساً للوزراء. وفي فبراير / شباط 1985 تخلى عن منصب رئيس الوزراء، واستمر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب حتى اندلاع الأحداث الدامية في 13 يناير 1986 التي استمرت أكثر من اسبوع وخلفت الآف القتلى. يشغل حالياً منصب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ومقره العاصمة السورية دمشق. المزيد

قال مكتب الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد" انه التقى يوم الاثنين بالرئيس اللبناني الاسبق اميل لحود في مقره باليرزة ببيروت .

وبحسب بلاغ صحفي اصدره المكتب فقد تداول الجانبان آخر تطورات الوضعين الإقليمي والدولي سيما ما آلت اليه تطورات الاوضاع في كل من لبنان و سورية والعراق والانجازات الكبرى التي حققها الجيش اللبناني والجيشين السوري والعراقي و قوى المقاومة الشعبية التي لعبت دورا كبيرا في انجاز مهمة دحر الارهاب عن شعوب هذه البلدان وانعكاس كل ذلك على أقطار الوطن العربي المختلفة وبالأخص على الاوضاع في اليمن العزيزوالحرب التي يتعرض لها منذ عام 2015م حد قول البيان الصحفي.

واضاف البيان تحدث الرئيس "ناصر" عن التطورات في اليمن والمنطقة وأكد على وقف الحرب والاحتكام للغة الحوار بدلا من الاحتكام للسلاح, وأن تجار الحروب لايريدون نهاية لهذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وحده وان المنتصر في هذه الحرب مهزوم, كما تحدث عن أهم النقاط في المبادرة التي تقدم بها للاطراف المحلية والاقليمية والدولية والتي تضمنت:

1- العمل على وقف إطلاق النار بالتنسيق والتعاون مع الدول الاقليمية والأمم المتحدة.

2- تشكيل مجلس رئاسي مؤقت حتى تجري الانتخابات لاختيار قيادة جديدة ودستور جديد.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.

4- التواصل مع كافة القوى السياسية اليمنية والأقليمية والدولية للعودة الى الحوار اليمني – اليمني في المكان والزمان المتفق عليه بين كافة الأطراف.

5- التأكيد على قيام دولة اتحادية باقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة.

6- تشكيل لجان عسكرية للاشراف على وقف اطلاق النار.

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس ناصر يلتقي الرئيس اللبناني اميل لحود ويقدم مبادرة للحل في اليمن قال مكتب الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد" انه التقى يوم الاثنين بالرئيس اللبناني الاسبق اميل لحود في مقره باليرزة ببيروت . وبحسب بلاغ صحفي اصدره المكتب فقد وزير الداخلية : لدينا خططاً أمنية وأولوياتنا التأهيل ومكافحة الإرهاب أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب، على وجود خطة أمنية على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، وخطط أمنية اعتيادية ومتكاملة تشمل كافة مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية يستنكر محاولة اغتيال اللواء الأمير أعرب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم /عبدالقوي عبدالله باعش، عن إدانته واستنكاره للجريمة الآثمة ومحاولة الاغتيال