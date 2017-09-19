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وزير الداخلية : لدينا خططاً أمنية وأولوياتنا التأهيل ومكافحة الإرهاب

اللواء الركن / حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:16 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب، على وجود خطة أمنية على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، وخطط أمنية اعتيادية ومتكاملة تشمل كافة المجالات الأمنية في جميع محافظات الجمهورية.

 

وفي مقابلة صحفية تلفزيونية خلال استضافته ببرنامج "قضايانا" بثته قناة "الغد المشرق"، مساء يوم الاثنين، ورصدها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، قال معالي اللواء الركن / حسين عرب :"إن أولويات وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة هي بدرجة أساسية وتعتبر ملحّة إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية، وذلك لكي تصبح قادرة على تنفيذ مهامها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه".

 

وأضاف الوزير بن عرب :"أن الأولويات تشمل أيضاً الحاجة لتوفير معدات فنية خاصة بمجال مكافحة الإرهاب في المنافذ المختلفة والمواقع الحساسة"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل على توفيرها من خلال علاقات التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة ودول كبرى وأوروبية، مبيناً أن تلك المعدات حديثة وقادرة على كشف المتفجرات، ومن شأنها المساهمة في كشف وضبط الكثير من المخالفات.

 

وشدد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، على ضرورة استقامة القضاء، كونه متى ما استقام القضاء استقامت الحالة الأمنية والعكس، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالقضايا المختلفة التي تمس مصالح مختلف شرائح وفئات المجتمع.


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