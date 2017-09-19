مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية يستنكر محاولة اغتيال اللواء الأمير

أعرب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم /عبدالقوي عبدالله باعش، عن إدانته واستنكاره للجريمة الآثمة ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، يوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن.

واطمأن المقدم باعش، على صحة وسلامة اللواء محمد مساعد، عقب الحادثة الجبانة التي كانت تستهدفه وتنفذها قوى الشر والبغي في مسعى منها إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد مدير عام التوجيه المعنوي، أن الأجهزة الأمنية تواصل القيام بواجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتقدم التضحيات بالغالي والنفيس، وأنها لن تتهاون في التصدي للمشاريع العبثية وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة استهدف أمن الوطن والمواطنين.

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