MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 12:16 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الشيخ احمد حميد المرقشي يثني على حملة التحالف العربي ضد المتطرفين في أبين
أخبار وتقارير

الشيخ احمد حميد المرقشي يثني على حملة التحالف العربي ضد المتطرفين في أبين

الاثنين 18 سبتمبر 2017 11:05 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:

وجه الشيخ احمد حميد ناصر المرقشي رئيس لجنة مشائخ قبائل المراقشة شكره لقيادة التحالف العربي وخص بالذكر دولة الامارات العربية المتحدة على مايقوموا به من حملة عسكرية تطهيرية لاقتلاع أوكار وبؤر المتطرفين في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين .

وقال الشيخ حميد إن أهل أبين جميعا شاهدون على الدور العسكري الاستراتيجي الهام الذي يقوم به التحالف في شنه حملته لمحاربة التطرف في المحافظة وأنهم سعداء ومؤيدين لذلك .

كما دعا الشيخ احمد جميع قبائل ابين للوقوف إلى جانب هذه الحملة لاقتلاع منابع التطرف من جذوره في ابين دون رجعه بإذن الله وعدم التعاون مع هذه الفئة الضالة الخارجة عن جادة الصواب والإبلاغ عن أي معلومات حول مواقع وتواجد المتطرفين الذين يخدمون أجندة سياسية معادية تعمل ضد استقرار أمن المحافظة خاصة و الوطن عامة .


المزيد في أخبار وتقارير
الرئيس ناصر يلتقي الرئيس اللبناني ويقدم مبادرة للحل في اليمن
قال مكتب الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد" انه التقى يوم الاثنين بالرئيس اللبناني اميل لحود في مقره باليرزة ببيروت .  وبحسب بلاغ صحفي اصدره المكتب فقد تداول
وزير الداخلية : لدينا خططاً أمنية وأولوياتنا التأهيل ومكافحة الإرهاب
أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين محمد عرب، على وجود خطة أمنية على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، وخطط أمنية اعتيادية ومتكاملة تشمل كافة
مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية يستنكر محاولة اغتيال اللواء الأمير
أعرب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم /عبدالقوي عبدالله باعش، عن إدانته واستنكاره للجريمة الآثمة ومحاولة الاغتيال




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
هروب مسؤول كبير من صنعاء ووصوله إلى القاهرة
مقتل شخص في اشتباكات مسلحة على ارضية بعدن
تفاصيل مقتل أمير تنظيم القاعدة في الوضيع
الشرعية تستعد لفتح ثلاث جبهات قتال جديدة لإنهاء الانقلاب الحوثي
سياسي مقرب من صالح : كل مصالحنا موجوده في مناطق تحت سيطرة هادي
مقالات الرأي
هناك الكثير من ذكريات النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، تختزنها ذاكرة الرعيل  الأول من المناضلين
  إلى روح شيخنا الجليل احمد فريد الصر يمه ما دعاني إلى  أعادة تحريك هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة سشيرا
اورد الشيخ عبدالسلام عاطف جابر كلام معقول اتفق معه فيه حول ان القوة التي اشتبكت مع الحزام لاتبلغ واقعاً
أحد الأصدقاء أرسل لي لغزا شرعيا مفيدا من القرآن الكريم فقال من يحل هذا اللغز..فقلت له مازحا معه..وهي
  مجريات الأمور في الشمال لا تنسجم مطلقا مع المقدمات والنتائج  بالضرورة تسليمها ال مقدمات فمن  هذا
هؤلاء الذين مازالوا يمثلون ادوار هابطة في مسلسل إغراق الجنوب في اليمننة غصبا عنه سيستمرون إلى اللحظة الأخيرة
  لاتكرهوا لا تحسدوا لا تبغضوا اتركوا الوطن يعيش وينعم في امان والرئيس هادي يلاعب الاعداء برقصتهم ( البرع )
إن ما تشهده صنعاء من مظاهر وشعارات وتحركات هذه الأيام، بعد أن أحكمت المليشيات الحوثية قبضتها على كامل
  منصور صالح قيل ليمني من الشمال ما الذي تتمناه وتتمنى لصديقك ضِعفَه؟ فتمنى ما كان يشتهيه من مال وثروات،
في عدن عند أول محطة اختلاف يتوقف الحوار كخطوة أساسية للحل وتقلع الأباتشي لتقصف وسط المدينة مهما كانت الكلفة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
شكر وامتنان
مبارك النجاح كابتن « طاهر عادل باطاهر »
وفيات
البقاء لله
صبرا آل الخماري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017