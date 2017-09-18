الشيخ احمد حميد المرقشي يثني على حملة التحالف العربي ضد المتطرفين في أبين

وجه الشيخ احمد حميد ناصر المرقشي رئيس لجنة مشائخ قبائل المراقشة شكره لقيادة التحالف العربي وخص بالذكر دولة الامارات العربية المتحدة على مايقوموا به من حملة عسكرية تطهيرية لاقتلاع أوكار وبؤر المتطرفين في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين .

وقال الشيخ حميد إن أهل أبين جميعا شاهدون على الدور العسكري الاستراتيجي الهام الذي يقوم به التحالف في شنه حملته لمحاربة التطرف في المحافظة وأنهم سعداء ومؤيدين لذلك .

كما دعا الشيخ احمد جميع قبائل ابين للوقوف إلى جانب هذه الحملة لاقتلاع منابع التطرف من جذوره في ابين دون رجعه بإذن الله وعدم التعاون مع هذه الفئة الضالة الخارجة عن جادة الصواب والإبلاغ عن أي معلومات حول مواقع وتواجد المتطرفين الذين يخدمون أجندة سياسية معادية تعمل ضد استقرار أمن المحافظة خاصة و الوطن عامة .

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