قوات الجيش تطلق حملة عسكرية ضخمة لتعقب القاعدة بوادي حضرموت وسقوط قتلى
صورة للانتشار العسكري بوادي حضرموت يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 18 سبتمبر 2017 07:28 مساءً
شبام( عدن الغد ) خاص :
شبام( عدن الغد ) خاص :
اطلقت قوات الجيش بوادي حضرموت يوم الاثنين حملة عسكرية لتعقب عناصر تنظيم القاعدة في المنطقة بحسب ما افاد لصحيفة "عدن الغد" مصدر بقيادة المنطقة العسكرية الاولى .
وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان حملة عسكرية استهدفت مناطق عدة بمديريات سيئون وشبام والقطن .
واوضح المصدر ان الحملة العسكرية طاردت عناصر من تنظيم القاعدة واشتبكت مع عدد منهم .
وجأت الحملة العسكرية عقب كمين نفذه عناصر من تنظيم القاعدة يوم الاثنين واسفر عن مقتل 3 من جنود المنطقة العسكرية الاولى .
واشار المصدر الى ان قوات المنطقة العسكرية قتلت عدد من عناصر القاعدة واعتقلت اخرين .
من سالم الكثيري
* صورة لقتيل من القاعدة واسفله قتلى الجيش
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