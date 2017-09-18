قوات الجيش تطلق حملة عسكرية ضخمة لتعقب القاعدة بوادي حضرموت وسقوط قتلى

مقالات الرأي

نجيب محمد يابلي مرض السرطان التقت عنده قلوب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى روح شيخنا الجليل احمد فريد الصر يمه ما دعاني إلى أعادة تحريك هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة سشيرا

علي الأحمدي الإشكالية الامنية بعدن اورد الشيخ عبدالسلام عاطف جابر كلام معقول اتفق معه فيه حول ان القوة التي اشتبكت مع الحزام لاتبلغ واقعاً

علي بن شنظور من يحل هذا اللغز...؟ أحد الأصدقاء أرسل لي لغزا شرعيا مفيدا من القرآن الكريم فقال من يحل هذا اللغز..فقلت له مازحا معه..وهي

نجيب محمد يابلي دعوا مجريات الأمور جانبا وأجيبوا عن هذه الأسئلة مجريات الأمور في الشمال لا تنسجم مطلقا مع المقدمات والنتائج بالضرورة تسليمها ال مقدمات فمن هذا

المحامي صالح عبدالله باحتيلي لنناضل من اجل الدفاع عن الوحدة الشيطاني هؤلاء الذين مازالوا يمثلون ادوار هابطة في مسلسل إغراق الجنوب في اليمننة غصبا عنه سيستمرون إلى اللحظة الأخيرة

حسن العجيلي هادي سيظل رئيسا : للجنوب والشمال حتى تأتي الحلول ؟؟؟ لاتكرهوا لا تحسدوا لا تبغضوا اتركوا الوطن يعيش وينعم في امان والرئيس هادي يلاعب الاعداء برقصتهم ( البرع )

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ صنعاء وعدن بين انتمائين متناقضين إن ما تشهده صنعاء من مظاهر وشعارات وتحركات هذه الأيام، بعد أن أحكمت المليشيات الحوثية قبضتها على كامل

منصور صالح من أجل جنوب خالٍ من الحسد! منصور صالح قيل ليمني من الشمال ما الذي تتمناه وتتمنى لصديقك ضِعفَه؟ فتمنى ما كان يشتهيه من مال وثروات،

أسامة عدنان شكرا لكم فقد اتحتم للمواطن فرصة ثمينة للعنكم جميعا دون استثناء ! في عدن عند أول محطة اختلاف يتوقف الحوار كخطوة أساسية للحل وتقلع الأباتشي لتقصف وسط المدينة مهما كانت الكلفة