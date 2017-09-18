الحوثيون يعلنون ذكرى اجتياحهم لصنعاء إجازة رسمية

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الإثنين، ذكرى اجتياحها للعاصمة اليمنية صنعاء،"إجازة رسمية".

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أعلنت يوم الخميس المقبل إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة ماوصفته الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر( في إشارة إلى ذكرى اجتياحهم لصنعاء).

وكان الحوثيون قد اجتاحوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول من العام 2014 بدعم ومساندة من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وسيطروا على عدة محافظات أخرى بقوة السلاح.