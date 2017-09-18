رئيس الوزراء يهنئ أوائل الطلاب في الجمهورية

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة إلى أوائل طلاب الجمهورية اليمنية لهذا العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

وعبر بن دغررعن شكره لجهود وزارة التربية والتعليم بهذا النجاح الغير مسبوق في تنظيم العملية الامتحانية التي جرت في اجواء تنافسية وكذلك سرعة إنجاز التصحيح وأعلان نتائج الامتحانات وفق الخطة التي رسمتها الوزارة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب حالة أنقلاب مليشيا الحوثي و صالح على الدولة الذي سعى لإعاقة الدولة وحاول أفساد مستقبل الأجيال بتدمير المدارس وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً:” أنتم مستقبل إليمن الواعد الذي ينتظره آبائكم و ينتظره الوطن الذي سيبنى على سواعدكم فبالعلم والمعرفة تبنى الاوطان وتتحقق التنمية.”

وأكد أن نجاح اليوم هو بداية مشوار جديد ينتظركم في الجامعات اليمنية و العربية و الدولية، ما عليكم الا تصويب و حسن أختياركم ، و سنكون إلى جانبكم والوطن الجمهوري بأمس الحاجة إلى العلم به نؤسس دولتنا المدنية، دولة النظام و القانون في يمنا الاتحادي، بعيداً عن الجهل والتخلف الذي زرعه أعداء الوطن.

وتابع: "سنكون إلى جانبكم والوطن الجمهوري بأمس الحاجة إلى العلم به نؤسس دولتنا المدنية، دولة النظام و القانون في يمنا الاتحادي، بعيداً عن الجهل والتخلف الذي زرعه أعداء الوطن".

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