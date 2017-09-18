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فتح : برنامج الغذاء العالمي يستهدف 19 محافظة بستة الف طن من المواد الغذائية

وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح
الاثنين 18 سبتمبر 2017 07:02 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن برنامج الغذاء العالمي سيقوم بتنفيذ برنامج اغاثي غذائي يستهدف 19 محافظة.

وأضاف فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "ٍسبـأ" ان البرنامج سيستفيد منه ستة مليون مواطن بكمية توزيعية حددت "بستة ألف طن" من المواد الغذائية المتنوعة.

وأوضح انه خاطب محافظي المحافظات المستهدفة من اجل العمل على متابعة مكتب برنامج الغذاء العالمي ومتابعة التنفيذ والرفع الى اللجنة العليا للإغاثة بالتقارير اللازمة، والمتابعة المتكاملة حتى تنفيذ البرنامج.

وحث فتح المنظمات الأممية العمل على ضمان الوصول الامن للمساعدات، مشيداً بدورهم في مساندة العملية الاغاثية والإنسانية لإبناء الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.

 

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