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الشرعية تستعد لفتح ثلاث جبهات قتال جديدة لإنهاء الانقلاب الحوثي

الاثنين 18 سبتمبر 2017 06:57 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

أكدت مصادر في الجيش اليمني، قولها إنَّ الحكومة والتحالف العربي يعتزمان فتح جبهات قتال جديدة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى رأسها محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة "الامارات اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأثنين عن المصادر قولها: إنَّ الحكومة المعترف بها دولياً سيفتحان جبهات جديدة في محافظتي إب والبيضاء إلى جانب محافظة عمران، بالتزامن مع معارك الحسم العسكري في جبهات صنعاء وتعز والجوف ومأرب وشبوة، والتي ستؤدي إلى إنهاء سيطرة الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أنَّ منطقة حرف سفيان هي الهدف الرئيس المقبل لقوات الشرعية والتحالف، باعتبارها نقاط وصل مهمة واقعة على طرق الإمداد للحوثيين ومعاقلهم الرئيسة في صعدة وعمران وصنعاء، لافتة إلى أن هناك جبهتين في الجوف ومأرب تقتربان من تحقيق الهدف في حرف سفيان بعمران، إلى جانب مساندة مقاتلات التحالف العربي.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات وآليات تابعة للحوثيين في سودة عدان العسكري جوار مبنى محافظة عمران بثلاث غارات، بالتزامن مع معارك بدأتها قوات الجيش في جبهة حريب القراميش باتجاه عمران، التي قالت المصادر العسكرية في مأرب إنها أقرب الجبهات إلى عمران، ومنها إلى العاصمة صنعاء.


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