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اليمن تشارك في الملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بالكويت

الاثنين 18 سبتمبر 2017 04:02 مساءً
الكويت (عدن الغد)خاص:

 شارك مسؤول العلاقات العامة بجمعية الكشافة والمرشدات اليمنية سعد العمري بالملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بدولة الكويت الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الكويتية ، والذي شاركت في أكثر من 15 دولة عربية استعرضت تجاربها في المجال التطبيقي ودعمها لفئة الصم في جميع فعالياتها وانشتطتها المستقبلية لرفع الوعي لدى منتسبي الحركة الكشفية للصم وتشجيهم للخوض في هذه التجربة اضافة الى وضع شارة خاصة بهم على لباسهم الكشفي والعمل على توفير المخيمات الكشفية وتجهيزها بما يناسب فئة الصم.

حضر الملتقى العديد من الشخصيات المهمه منها القائد د/ عبدالله الطريجي رئيس جمعية الكشافة الكويتية ورئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، والقائد ابراهيم سكين الكندري أمين عام الكشافة الكويتية ورئيس اللحنة الكشفية العربية الفرعية لخدمة تنمية المجتمع ، أحمد حسن مدير ادارة خدمة وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والقائد عاطف عبدالمجيد الأمين العام للمنظمة العربية ومندوب من نادي الصم الرياضي ورئيس اتحاد المدارس العربية والموجه العام للتربية الكشفية.

وتسلم مسؤول العلاقات العامة بجمعية الكشافة اليمنية سعد العمري وسام التميز المقدم من جمعية الكشافة الكويتية كنوع من التقدير لمشاركتهم بالملتقى الذي يعتبر الأول من نوعة على المستوى العربي بدولة الكويت.

*من دنيا حسين فرحان


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اليمن تشارك في الملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بالكويت
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