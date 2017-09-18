شارك مسؤول العلاقات العامة بجمعية الكشافة والمرشدات اليمنية سعد العمري بالملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بدولة الكويت الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الكويتية ، والذي شاركت في أكثر من 15 دولة عربية استعرضت تجاربها في المجال التطبيقي ودعمها لفئة الصم في جميع فعالياتها وانشتطتها المستقبلية لرفع الوعي لدى منتسبي الحركة الكشفية للصم وتشجيهم للخوض في هذه التجربة اضافة الى وضع شارة خاصة بهم على لباسهم الكشفي والعمل على توفير المخيمات الكشفية وتجهيزها بما يناسب فئة الصم.

حضر الملتقى العديد من الشخصيات المهمه منها القائد د/ عبدالله الطريجي رئيس جمعية الكشافة الكويتية ورئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ، والقائد ابراهيم سكين الكندري أمين عام الكشافة الكويتية ورئيس اللحنة الكشفية العربية الفرعية لخدمة تنمية المجتمع ، أحمد حسن مدير ادارة خدمة وتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والقائد عاطف عبدالمجيد الأمين العام للمنظمة العربية ومندوب من نادي الصم الرياضي ورئيس اتحاد المدارس العربية والموجه العام للتربية الكشفية.

وتسلم مسؤول العلاقات العامة بجمعية الكشافة اليمنية سعد العمري وسام التميز المقدم من جمعية الكشافة الكويتية كنوع من التقدير لمشاركتهم بالملتقى الذي يعتبر الأول من نوعة على المستوى العربي بدولة الكويت.

*من دنيا حسين فرحان

المزيد في أخبار وتقارير اليمن تشارك في الملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بالكويت شارك مسؤول العلاقات العامة بجمعية الكشافة والمرشدات اليمنية سعد العمري بالملتقى التطبيقي العربي الأول للصم بدولة الكويت الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات نجاة وكيل وزارة الداخلية من محاولة اغتيال في عدن نجا وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، يوم الاثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في محافظة عدن، دون أن يُصاب بأي أذى. وقال مصدر وزير الإعلام يزور مقر البعثة الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف قام وزير الإعلام معمر الإرياني ،اليوم الاثنين، بزيارة مقر البعثة الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة في جنيف وألتقى خلالها السفير والمندوب الدائم لبلادنا في مقر