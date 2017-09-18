هروب مسؤول كبير من صنعاء ووصوله إلى القاهرة

كشف رئيس لجنة الرقابة فيما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين عن هروب مسؤول كبير من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي العماد أن المدير التنفيذي لشركة الغاز هرب من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تقديم عدة اتهامات بقضايا فساد ضده .

وفي منشور بصفحته على "الفيسبوك" قال العماد أن علي شقرا المدير التنفيذي لشركة الغاز فر الى مصر بعد استلامه استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة بقضايا فساد مالية كبيرة .

وأَضاف الحوثي العماد أن الأجهزة الأمنية في صنعاء تتحمل مسؤولية هروب شقرا بعد موافقة النيابة على طلبه بتأجيل ملف القضية لمدة شهر.

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع جنوني لأسعار الغاز في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون حسث وصلت سعر إسطوانة الغاز المنزلي إلى 5500ريال .

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