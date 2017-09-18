أفصح مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ» السعودية، أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي بدأها أمس (الأحد) إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، ستناقش خطوات السلام القادمة، ودور المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الأممية الصادرة تحت البند السابع.

وأوضح المصدر، أن لقاءات مكثفة سيعقدها الفريق الرئاسي على هامش الزيارة لبحث ملفات عدة، أبرزها جرائم وانتهاكات ميليشيات الانقلاب، نتائج تحقيقات الفريق الدولي، وآلية تقديم محاكمة مجرمي الحرب الحوثي والمخلوع، إضافة لمناقشة الملفات الإنسانية والإغاثية والحلول الممكنة لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهار.

وتوقع المصدر، أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب اليمني، وتضع حداً للتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني والمنطقة.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يصل محافظة المهرة وصل ظهر يوم الاثنين رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى محافظة المهرة على رأس وفد حكومي لزيارة المحافظة . وقال مصدر محلي لعدن الغد ان بن دغر وصل على متن الطائرة صحيفة سعودية: الرئيس هادي يناقش مع الجنايات الدولية محاكمة صالح والحوثي أفصح مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ» السعودية، أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي بدأها أمس (الأحد) إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم سياسي مقرب من صالح : كل مصالحنا موجوده في مناطق تحت سيطرة هادي قال سياسي مقرب من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" ان كل مصالح الناس التي ترزح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات صالح تقع مصالحها بمناطق سيطرة قوات الرئيس