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سياسي مقرب من صالح : كل مصالحنا موجوده في مناطق تحت سيطرة هادي

الاثنين 18 سبتمبر 2017 12:12 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال سياسي مقرب من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" ان كل مصالح الناس التي ترزح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات صالح تقع مصالحها بمناطق سيطرة قوات الرئيس عبدربه منصور هادي.

وكان "نبيل الصوفي" ينتقد الاوضاع في صنعاء والطريقة التي تدير بها ميليشيا الحوثي الاوضاع هناك.

وقال " الصوفي" شارحا مايحدث :"

‫تشتوا مرتبات؟

‫اسألوا بنك عدن..

‫تشتوا غاز او كهرباء؟

‫اسألوا مأرب.

‫تشتوا تسافروا؟

‫يالله على سيئون.

‫تشتوا تقاومون العدوان؟

‫ادفعوا للمجهود الحربي.. تبرعوا للشهداء.

هاتوا عنب، صنادل، رصاص.. أي حاجة.

وبعدها يصممون لوحة ضخمة عن ثورة السيادة والاستقلال وللرخاء والوحدة.

كل مصالحنا موجوده في مناطق تحت سيطرة غيرهم، الا ثورة الولاية، بقت عندنا، وعلينا الاحتفال شكرا لله انه خصنا بهكذا نعمة.

لعنة الله على كل موالي للعدوان.. كنا نكفي نحن لمواجهة جماعة بهكذا هشاشة ومتقلبة وماهيش داري موتقول والا مو تعمل.

لكن الان خياراتنا جماعة معتلة، وعدوان واحتلال..

يالطيف والخيارات الموجعة.

لماذا جعلتم خياراتنا، وطن يساق بالجهل، او احتلال؟

اليس هناك طريق ثالث.. للرشد والمسئولية؟

كيف يمكن لنا مراجعة أنصارالله؟

أما المؤتمر، فهو مستمتع يصفق لانصارالله: بعده بعده.

حزب له ست سنوات، جالس بطاقة الدار، يضحك على الملاك الجدد، وهم يهدون الدار على من فيه، مش منتبه إنه داخل نفس الدار..


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سياسي مقرب من صالح : كل مصالحنا موجوده في مناطق تحت سيطرة هادي
قال سياسي مقرب من الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" ان كل مصالح الناس التي ترزح تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات صالح تقع مصالحها بمناطق سيطرة قوات الرئيس




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