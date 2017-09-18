البحرية اليمنية تفكك شبكة ألغام بحرية بالقرب من سواحل حجة

تمكنت القوات البحرية اليمنية، من تفكيك شبكة ألغام بحرية، على بعد عشرات الأميال البحرية، عن سواحل محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، إن دورية تابعة لتشكيل القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت أمس الأحد، من رصد وتحديد شبكة ألغام بحرية على بعد عشرة أميال بحرية، من ساحل مديرية ميدي، باتجاه جزيرة غراب.

وأضافت المصادر إن فريقاً من خبراء الألغام في المنطقة الخامسة، قام بسحب لغمين إلى سواحل إحدى الجزر القريبة وقام بتفجيرهما .

وأوضحت المصادر إن تلك الألغام زرعتها المليشيات الانقلابية في الساحل الغربي، وسحبتها الأمواج إلى عرض البحر، حيث تهدد الألغام في حال دفعتها الأمواج إلى خطوط الملاحة الدولية، تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة التي تعبر من البحر الأحمر بشكل يومي.

وكان التشكيل البحري تمكن في الثاني من سبتمبر الجاري، من احبطت محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات، ما نتج عنه مقتل 5 خبراء وتفجير قاربهم قبالة ميناء ميدي بمحافظة حجة.

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