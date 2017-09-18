ضمن دعمها المتواصل للمناطق المحررة في اليمن، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أمس كميات من المواد الإغاثية لجزيرة ميون.

وتحتوي هذه الإغاثة على مواد غذائية متنوعة، حيث تم نقلها الى الجزيرة التي تعاني من ظروف صعبة وبإشراف مباشر من الهيئة.

وقال الشيخ صالح الميوني، أحد وجهاء الجزيرة، إن ميون بحاجة للدعم في كافة المجالات. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بالجزيرة من خلال إعادة بناء المرافق الخدمية التي تم تدميرها ونهبها من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أثناء سيطرتها على الجزيرة.

وقال الميوني إن الدور الذي قامت به دولة الإمارات واضح وجلي من خلال تحرير الجزيرة من ميليشيا الحوثي وصالح وحاليا في دعم وإنعاش المرافق الخدمية وإغاثة المواطنين.

وتقع جزيرة ميون في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب وتبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا ويسكنها حوالي 75 أسرة اي ما يقارب 220 نسمة، وتتبع إداريا مديرية المعلا في محافظة عدن.

المزيد في أخبار وتقارير الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثية إلى جزيرة ميون ضمن دعمها المتواصل للمناطق المحررة في اليمن، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أمس كميات من المواد الإغاثية لجزيرة ميون. وتحتوي هذه الإغاثة على مواد «التحالف» يكثف استهداف مواقع الانقلابيين شن طيران التحالف العربي، أمس، أكثر من 22 غارة على مواقع عسكرية وأبراج اتصالات تابعة للميليشيات الانقلابية في صنعاء ومحافظات عمران والجوف وصعدة. وذكرت مصادر اشتباكات في الجوف وتعز وقتلى الحوثيين بالعشرات شهدت مختلف جبهات القتال في محافظة الجوف اليمنية مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين بمواكبة جوية من مقاتلات التحالف العربي، وتلقى الانقلابيون خلال