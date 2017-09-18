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«التحالف» يكثف استهداف مواقع الانقلابيين

الاثنين 18 سبتمبر 2017 09:15 صباحاً
( عدن الغد ) الاتحاد :

شن طيران التحالف العربي، أمس، أكثر من 22 غارة على مواقع عسكرية وأبراج اتصالات تابعة للميليشيات الانقلابية في صنعاء ومحافظات عمران والجوف وصعدة.

 

وذكرت مصادر محلية وعسكرية، أن طيران التحالف شن 3 غارات على مواقع عسكرية جبلية في منطقة جحانة شرق صنعاء، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن تدمير أبراج اتصالات عسكرية ومدنية في «جبا بريرا» بالمنطقة الواقعة بين صنعاء ومحافظة مأرب، كما استهدفت 3 غارات مواقع عسكرية للميليشيات في منطقة صرف الواقعة شمال شرق العاصمة، وتضم قواعد عسكرية ومقر جهاز الاستخبارات «الأمن القومي».ودمرت غارتان موقعين للميليشيات في بلدة نهم القريبة.

 

واستحدثت ميليشيات الحوثي أمس المزيد من نقاط التفتيش في صنعاء، ونشروا ميليشياتهم المعززة بمركبات عسكرية في شوارع فرعية بالعاصمة، وكثفوا من نقاط التفتيش الرئيسة، خصوصاً في شمال وشرق العاصمة، واستحدثوا على الطريق الشمالي الرئيس أكثر من 9 حواجز عسكرية، ما تسبب بازدحام مروري وأثار سخط الأهالي.

 

في غضون ذلك، استمرت الغارات الجوية على مواقع عسكرية جبلية للميليشيات في محافظة عمران شمال صنعاء، واستهدفت ثلاث غارات للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، موقعاً في تبة «سودة عدان» المطلة من جهة الجنوب على مدينة عمران العاصمة المحلية.

 

وأصابت 3 غارات مواقع لميليشيات الحوثي في بلدة الغيل بمحافظة الجوف، حيث تستمر المعارك المتقطعة بين المتمردين وأنصار الشرعية في العديد من جبهات القتال الداخلية دون إحراز أي تقدم لأي طرف. ونفذت مقاتلات التحالف 4 غارات على أهداف في محافظة صعدة، حيث دمرت 3 غارات مواقع للميليشيات في منطقة «الفرع» ببلدة كتاف الشمالية، بينما أصابت غارة هدفاً في منطقة مران، مقر زعيم المتمردين في بلدة حيدان جنوب غرب المحافظة. وذكر متحدث عسكري حكومي، أن 4 غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في بلدة مقبنة، ما أسفر عن تدمير 4 مركبات عسكرية ودراجات نارية، ومقتل وجرح العديد من المسلحين الحوثيين. وأوضح المتحدث في بيان نشره الجيش اليمني، أن المواجهات استمرت أمس في العديد من جبهات القتال في تعز، ومنها جبهة الكدحة ببلدة المعافر وسط المحافظة، حيث أفشلت قوات الشرعية محاولة تسلل للانقلابيين لمواقعها في جبل موقعة والضاحة الحمراء وتبة العود.

 

كما قصفت مدفعية قوات الشرعية المرابطة في منطقة الضباب القريبة مواقع للميليشيات في المنطقة ذاتها جنوب مدينة تعز. وذكر بيان الجيش أن القصف المدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف العناصر الانقلابية.

 

وفي سياق متصل، قتل مدنيان وأصيب آخر أمس بنيران ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة تعز. وذكر بيان صادر عن قيادة محور تعز، أن مدنيين قتلا وجرح طفل جراء القصف والقنص المستمر الذي تشنه مليشيا الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية في محافظة تعز. وقال مصدر محلي، إن أحد القتيلين سقط برصاص قناصة الميليشيات، وهو جوار منزله في حي الصفاء بمنطقة كلابة شرق تعز، مشيراً إلى أن القتيل واسمه صلاح محمد عبدالله كان قد تزوج قبل نحو أسبوعين.


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