اشتباكات في الجوف وتعز وقتلى الحوثيين بالعشرات

شهدت مختلف جبهات القتال في محافظة الجوف اليمنية مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين بمواكبة جوية من مقاتلات التحالف العربي، وتلقى الانقلابيون خلال المواجهات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بينما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع الانقلابيين في محافظة تعز ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، تزامناً مع اشتباكات بين الجيش الوطني والمتمردين.





وأفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على مواقع تجمعات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات. كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات، مواقع تابعة للمليشيا في جبهة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف. واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في مديرية المصلوب في المحافظة ذاتها.





تزوير



وفِي مأرب، تمكنت قوات الأمن في المحافظة من ضبط مليارات الريالات المزورة من فئة 5000 آلاف ريال التابعة للمليشيات الانقلابية. كما ضبطت القوات الأمنية ذخائر هربتها المليشيا الانقلابية ضمن القافلة المالية التي كانت تنوي إيصالها إلى صنعاء.





غارات في تعز



في تعز، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وآليات للمليشيا الانقلابية في مديرية مقبنة، غربي المحافظة، ما أدى لسقوط عدد من الانقلابيين بين قتلى وجرحى وتدمير آلياتهم.





وقال مصدر في محور تعز العسكري لـ«البيان»: إن المقاتلات شنت أربع غارات على موقع للمليشيا في وادي الصعيرة، أدت لتدمير عربة عسكرية، فضلاً عن غارة في منطقة الكنب القريبة من البرح، دمرت عربة عسكرية كانت في طريقها إلى جبهة مقبنة، فيما استهدفت غارة ثالثة تجمعات للمليشيا في منطقة المحطاب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، في حين استهدفت الغارة الرابعة عربة عسكرية وخمس دراجات نارية تابعة للمليشيا وأدت إلى تدميرها بالكامل.



وشهدت مديرية المعافر، الواقعة جنوب غرب محافظة تعز، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في جبهة الكدحة. وقال المصدر نفسه إن محيط جبل موقعة والضاحة الحمراء وتبة العود، شهدت مواجهات وقصف مدفعي متبادل عقب محاولة تسلل لعناصر المليشيا الانقلابية إلى مواقع الجيش الوطني. وأفاد بإحباط قوات الجيش الوطني لمحاولة التسلل وإجبار المتمردين على التراجع والفرار مخلفين وراءهم عدداً من القتلى والجرحى.



وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطني في جبهة الضباب، غربي تعز، تجمعات للمليشيا الانقلابية في منطقتي حذران والربيعي، ما أدى لمصرع عدد من عناصر الميليشيا وجرح آخرين مع تدمير مدفع في منطقة الروض بالربيعي.





قصف وقتلى



قتل مدنيان اثنان وأصيبت امرأة وطفل في قصف مدفعي شنه الانقلابيون من مواقع تمركزهم في تعز، على أحياء، الروضة والجمهوري والعسكري والقاهرة والسوداني في المدينة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

المزيد في أخبار وتقارير الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثية إلى جزيرة ميون ضمن دعمها المتواصل للمناطق المحررة في اليمن، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أمس كميات من المواد الإغاثية لجزيرة ميون. وتحتوي هذه الإغاثة على مواد «التحالف» يكثف استهداف مواقع الانقلابيين شن طيران التحالف العربي، أمس، أكثر من 22 غارة على مواقع عسكرية وأبراج اتصالات تابعة للميليشيات الانقلابية في صنعاء ومحافظات عمران والجوف وصعدة. وذكرت مصادر اشتباكات في الجوف وتعز وقتلى الحوثيين بالعشرات شهدت مختلف جبهات القتال في محافظة الجوف اليمنية مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين بمواكبة جوية من مقاتلات التحالف العربي، وتلقى الانقلابيون خلال