ضبط شاحنة تحمل أسلحة كانت في طريقها إلى صنعاء
جانب من شحنة الأسلحة التي ضبطها الجيش اليمني
الاثنين 18 سبتمبر 2017 09:02 صباحاً
مأرب ( عدن الغد ) الشرق الأوسط :
مأرب ( عدن الغد ) الشرق الأوسط :
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخائر في خط مأرب - البيضاء كانت في طريقها إلى صنعاء، أمس.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن «الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة (فئة 5 آلاف ريال يمني)، بالإضافة إلى كميات من ذخائر الدبابات وقذائف مدفعية متنوعة ومعدات ومسدسات (كاتمة الصوت)».
وجرى إطلاع رئيس الأركان اليمني على الشاحنة المضبوطة ووجه الجهات المختصة بسرعة استكمال التحقيقات.
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