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القيادي المصعبي يعلن عن مؤازرته لحق شعب كردستان في تقرير مصيره

المهندس علي المصعبي
الاثنين 18 سبتمبر 2017 12:06 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

اعلن القيادي الجنوبي البارز المهندس / علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير رئيس لجنة التواصل والاتصال الجنوبية، موقفه المؤازر بحق شعب كردستان في تقرير مصيره، حيث جاء ذلك في منشور على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي .

 

وتواصلت (عدن الغد) مع المهندس علي المصعبي، حيث قال :"ان ايماننا بالحق الشعوبي في تقرير مصيرها كحق بشري يحتم علينا كقوى ومفكرين وناشطين وساسة ان نتحمل مسؤولياتنا الإنسانية في مساندة كل شعب يملك خصوصيته ليحكم نفسه بنفسه من منطلق ان مثل ذلك والاخذ به هو من سيحقق التوازن الشعوبي والاممي لسائر دول العالم".

 

واضاف المصعبي بالقول :"ان كردستان مجتمع واحد يجمعه خصوصيات عدة اللغة والعرق والانتماء ومن حقهم ان يكون لهم كيانهم السياسي المعبر عنهم، ونتطلع إلى أن يأخذ العالم بقواه الفاعلة ودوله وشعوبه وهيئاته ذلك بعين الاعتبار، فنحن في الجنوب لم ننتفض الا للتعبير عن حقنا في استعادة دولتنا وحقنا كشعب محدد الجغرافيا ولديه دولة من وحدة اعترف العالم اجمع بفشلها، ويتأكد هذا الفشل يوما اثر أخر، لنعود دولتين واقرب ما نكون إلى شعب واحد اولى الف مرة من ان نكون دولة في ظل شعوب متعددة يتفشى فيها الصراعات والمظالم يوما اثر اخر".

 

وختم المصعبي تصريحه بالقول :"إن هنالك احرار في كردستان شعب يمثلونه ووجب على العالم الاذعان لمطالبهم وقد بعثنا لبعض المناضلين من القيادات الكردستانية الاستاذ لقمان احمي احد زعماء الحركة الثورية في كردستان لنعبر من خلاله عن ذلك الموقف النابع من ايماننا بالمثل والمبادئ الانسانية التي تحرم أي مصادرة لحق الشعوب في تقرير مصير وتصون الحريات والعلاقات الندية التكاملية بين سائر شعوب الارض بغض النظر عن أعراقها أو دياناتها بما لا يتعارض مع قيمنا ومكارم اخلاقنا التي تصب في جوهر عقيدتنا الإسلامية السمحاء - حد تعبيره".


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