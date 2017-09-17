التقى عصر يوم الأحد ١٧ سبتمبر 2017 م عدد من ممثلين عن مكونات الحراك الجنوبي في منصة ساحة العروض (الحرية ) بخور مكسر بالعاصمة عدن وذلك في لقاء تمهيدي لتشكيل لجنة تحضيرية عليا للاعداد والترتيب الجيدين لاحتفاء جماهير شعب الجنوب بذكرى اكتوبر الثورة التحررية الأولى التي بموجبها نال حريته واستقلاله في نوفمبر 1967م .

وفي اللقاء اكد الحاضرون على احياء المناسبة الجليلة بساحة الحرية التي شهدت انطلاق الحراك الجنوبي بثلة من الرجال الصادقين مع وطنهم ودعوا للمشاركة الشعبية الواسعة مشددين على اهمية مشاركة كاقة مكونات الحراك والطيف الجنوبي الواسع في اللجنة التحضيرية العليا ولجانها الفرعية باعتبار المناسبة حدثا وطنيا عاما يتصل بكل الجنوبيين ويعنيهم جميعا على مختلف مشاريهم السياسية والفكرية .

واقر الحاضرون دعوة بقية مكونات الحراك والمقاومة والشباب والمرأة وكافة القوى الجنوبية الذين تخلفوا عن حضور اللقاء بهدف المشاركة الفعالة في هذه الفعالية من خلال حضور ممثلين عنهم يوم الاربعاء القادم ٢٠ سبتمبر الجاري الذي سيتم فيه اشهار رئيس اللجنة التحضيرية العليا ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة عبر التوافق وبحيث تنطلق الاجراءات التنفيذية واليات العمل لإنجاح مليونية اكتوبر التي ستكون انطلاقة جديدة لاعادة وهج الثورة الجنوبية وزخم الحراك الجنوبي الذي لن يتوقف حتى بلوغ غاياته النبيلة والمشروعة والعادلة .

المزيد في أخبار وتقارير مكونات الحراك تؤكد على احياء ذكرى أكتوبر بساحة الحرية بالعاصمة عدن التقى عصر يوم الأحد ١٧ سبتمبر 2017 م عدد من ممثلين عن مكونات الحراك الجنوبي في منصة ساحة العروض (الحرية ) بخور مكسر بالعاصمة عدن وذلك في لقاء تمهيدي لتشكيل لجنة تحضيرية الحوثيون يستنفرون قبائل صنعاء للتصدّي لأي تقدم حكومي كثّفت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، من اجتماعاتها مع القبائل المحيطة بالعاصمةصنعاء، لحثها على التصدي لأي تقدم من قِبل القوات الحكومية نحو العاصمة الخاضعة لسيطرة مكونات الحراك تؤكد على احياء ذكرى أكتوبر بساحة الحرية بالعاصمة عدن التقى عصر يوم الأحد عدد من ممثلين عن مكونات الحراك الجنوبي في منصة ساحة العروض (الحرية ) بخور مكسر بالعاصمة عدن وذلك في لقاء تمهيدي لتشكيل لجنة تحضيرية عليا للاعداد