تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدورية تابعة للحوثيين متوقفة بالقرب من أحد الأرصفة ليقوم أفرادها ببيع القات في مشهد أثار سخرية واسعة.

وقال الناشطون ان الدورية تقوم بمهام الرقابة على التزام تجار القات بدفع الضرائب أثناء دخولهم من أحد منافذ صنعاء.

وأضاف الناشطون أن جباية الضرائب من بائعي القات يتيح لعناصر الدورية الحصول على كميات من القات المجاني الذي يأخذ بشكل قسري قبيل ان يبادر الاخيرين إلى التوقف في أحد الشوارع لبيع القات كحل مبتكر للازمة المالية التي تعاني منها المليشيات.

المزيد في أخبار وتقارير دورية حوثية تبيع القات بعد جبايته من الأسواق تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدورية تابعة للحوثيين متوقفة بالقرب من أحد الأرصفة ليقوم أفرادها ببيع القات في مشهد أثار سخرية واسعة. وقال الناشطون قناص حوثي يزف عريساً إلى قبره في تعز زفت #رصاصة #قناص #حوثي غادرة، الأحد، عريساً في مدينة #تعز المحاصرة جنوب غرب #اليمن، إلى قبره، وأنهت فرحته وفرحة زوجته التي "ترمّلت" بعد عشرة أيام صحافي جنوبي: الإمارات الحليف الأبرز للجنوب ودورها محل ترحيب قال الصحافي الجنوبي صالح أبوعوذل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن "إن دور الإمارات العربية المتحدة في الجنوب والعاصمة عدن محل ترحب من أغلب القوى السياسية الجنوبية،