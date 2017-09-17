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دورية حوثية تبيع القات بعد جبايته من الأسواق

الأحد 17 سبتمبر 2017 07:39 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدورية تابعة للحوثيين متوقفة بالقرب من أحد الأرصفة ليقوم أفرادها ببيع القات في مشهد أثار سخرية واسعة.

وقال الناشطون ان الدورية تقوم بمهام الرقابة على التزام تجار القات بدفع الضرائب أثناء دخولهم من أحد منافذ صنعاء.

وأضاف الناشطون أن جباية الضرائب من بائعي القات يتيح لعناصر الدورية الحصول على كميات من القات المجاني الذي يأخذ بشكل قسري قبيل ان يبادر الاخيرين إلى التوقف في أحد الشوارع لبيع القات كحل مبتكر للازمة المالية التي تعاني منها المليشيات.


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تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدورية تابعة للحوثيين متوقفة بالقرب من أحد الأرصفة ليقوم أفرادها ببيع القات في مشهد أثار سخرية واسعة. وقال الناشطون
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