هيثم : ايجابية الدور الاماراتي ازعجت القوى المتربصة بالجنوب
الأحد 17 سبتمبر 2017 04:42 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي والعضو في السلطة المحلية بعدن نزار هيثم ان ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .
وقال "هيثم" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الجنوبيين لايمكن لهم ان ينسوا حجم الجهود الاماراتية والتضحيات التي قدمتها الامارات حكومة وشعبا في الجنوب منذ الحرب الاخيرة وحتى اليوم .
واضاف قائلا :" هناك تناغم اماراتي جنوبي في هذا السياق وهذا الامر ازعج القوى السياسية اليمنية التي تريد ان يظل الجنوب اسيرا وخاضعا لها .
واختتم بالقول :" سنظل الى جانب اخوتنا الاماراتيين بما فيه مصلحة الجنوب وقضيته .
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