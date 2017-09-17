هيثم : ايجابية الدور الاماراتي ازعجت القوى المتربصة بالجنوب

قال السياسي الجنوبي والعضو في السلطة المحلية بعدن نزار هيثم ان ايجابية الدور الاماراتي في الجنوب ازعج القوى السياسية المتربصة بالجنوب .

وقال "هيثم" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الجنوبيين لايمكن لهم ان ينسوا حجم الجهود الاماراتية والتضحيات التي قدمتها الامارات حكومة وشعبا في الجنوب منذ الحرب الاخيرة وحتى اليوم .

واضاف قائلا :" هناك تناغم اماراتي جنوبي في هذا السياق وهذا الامر ازعج القوى السياسية اليمنية التي تريد ان يظل الجنوب اسيرا وخاضعا لها .

واختتم بالقول :" سنظل الى جانب اخوتنا الاماراتيين بما فيه مصلحة الجنوب وقضيته .

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