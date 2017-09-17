اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 ـ2017م (اسماء أوائل المحافظات)

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بالعاصمة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وأسماء العشرة الأوائل على مستوى (المحافظات وكذا الأوائل على مستوى كل محافظة للعام الدراسي 2016 ـ2017م .

وقالت الوزارة بان نسبة النجاح بلغت 87.3% والرسوب 7.8% والغياب 3.5% وحجب 5% .

وبلغ اجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بلغ /71/ الف و523 طالب وطالبة حضر الاختبارات /68/الف و985 طالب وطالبة وغاب عنها الفان و /538/ طالب وطالبة .. وبلغ عدد الناجحين بلغ /60/ الف و201 طالب وطالبة فيما عدد الراسبين بلغ/5/ الف و351 طالب وطالبة .

وفي ما يلي اسماء الطلاب الاوائل ودرجاتهم :

القسم العلمي :

1ـ عبير طه نعمان عبدالله الاول معدل 99.88 / محافظة عدن /ثانوية عدن النموذجية

2ـ فاطمة عبدالقادر عبدالله مبارك التريمي الاول معدل 99.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات

3ـ رؤى عبدالرؤوف عبدالرحمن احمد الاثوري الاول معدل 99.63 / محافظة تعز / ثانوية الموشكي بنات

4ـ ايمان محفوظ محمد مثنى الاول معدل 99.5 / محافظة لحج / ثانوية الزهراء بنات

5ـ سمية عمر عبدالله بن دحمان الزبيدي الاول معدل 99.38 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الردود

6ـ اسماعيل محمد اسماعيل صالح الاول معدل 99.25 / محافظة الضالع / م احمد عبادي الوعرة

7ـ رامي سالم على احمد بافجيش الاول معدل 99.25 / محافظة شبوة / ثانوية جسار

8ـ افراح عبدالله شيخ محسن الاول معدل 99.25 / محافظة ابين / عائشة للبنات /

9ـ عزوة على سعيد عوض العبودي الاول معدل 99.08 / محافظة المهرة / ثانوية بلقيس

10ـ فاطمة غانم خميس محاميد الاول معدل 95.5 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء

11ـ عبدالعزيز عبدالغني على محمد الضلعي الاول معدل 90.31 / محافظة الجوف / ثانوية السلمات

12ـ عدي خليل عبد الرب محمد الاول معدل 88.88 / محافظة مأرب / م / الميثاق

ـ القسم الادبي :

1ـ فاطمة امين مبروك سامين عوشان الاول معدل 98.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات

2ـ سلامة سالم علي محفوظ عليان الاول معدل 96.88 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الاحقاف بنين

3ـ ابراهيم عبدالله سعيد حسين الاول معدل 96.75 / محافظة عدن / الصم والبكم

4ـ صابرينة سالم كرفيش على السليمي الاول معدل 96.63 / محافظة المهرة / ثانوية ردفان

5ـ محسنة عمر عباد ذيبان الاول معدل 95.63 / محافظة شبوة / ثانوية الثورة

6ـ افراح سعيد عوض ضيف الله الاول معدل 94.88 / محافظة لحج / مجمع السعيد

7ـ انباء محمد بجأش محمد العاقل الاول معدل 92.88 / محافظة تعز/ ثانوية الشهيد الحكيمي

8ـ احلام احمد على حلوان الاول معدل 89.63 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء

9ـ سبأ سعيد يحيي علي الزراري الاول معدل 89.38 / محافظة ابين / ثانوية فاطمة الزهراء

10ـ سالم احمد صالح حيدر محمد الاول معدل 88.68 / محافظة مأرب / ثانوية الدار الخيرية

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