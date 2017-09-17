اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 ـ2017م (اسماء أوائل المحافظات)
الأحد 17 سبتمبر 2017 04:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بالعاصمة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وأسماء العشرة الأوائل على مستوى (المحافظات وكذا الأوائل على مستوى كل محافظة للعام الدراسي 2016 ـ2017م .
وقالت الوزارة بان نسبة النجاح بلغت 87.3% والرسوب 7.8% والغياب 3.5% وحجب 5% .
وبلغ اجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بلغ /71/ الف و523 طالب وطالبة حضر الاختبارات /68/الف و985 طالب وطالبة وغاب عنها الفان و /538/ طالب وطالبة .. وبلغ عدد الناجحين بلغ /60/ الف و201 طالب وطالبة فيما عدد الراسبين بلغ/5/ الف و351 طالب وطالبة .
وفي ما يلي اسماء الطلاب الاوائل ودرجاتهم :
القسم العلمي :
1ـ عبير طه نعمان عبدالله الاول معدل 99.88 / محافظة عدن /ثانوية عدن النموذجية
2ـ فاطمة عبدالقادر عبدالله مبارك التريمي الاول معدل 99.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات
3ـ رؤى عبدالرؤوف عبدالرحمن احمد الاثوري الاول معدل 99.63 / محافظة تعز / ثانوية الموشكي بنات
4ـ ايمان محفوظ محمد مثنى الاول معدل 99.5 / محافظة لحج / ثانوية الزهراء بنات
5ـ سمية عمر عبدالله بن دحمان الزبيدي الاول معدل 99.38 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الردود
6ـ اسماعيل محمد اسماعيل صالح الاول معدل 99.25 / محافظة الضالع / م احمد عبادي الوعرة
7ـ رامي سالم على احمد بافجيش الاول معدل 99.25 / محافظة شبوة / ثانوية جسار
8ـ افراح عبدالله شيخ محسن الاول معدل 99.25 / محافظة ابين / عائشة للبنات /
9ـ عزوة على سعيد عوض العبودي الاول معدل 99.08 / محافظة المهرة / ثانوية بلقيس
10ـ فاطمة غانم خميس محاميد الاول معدل 95.5 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء
11ـ عبدالعزيز عبدالغني على محمد الضلعي الاول معدل 90.31 / محافظة الجوف / ثانوية السلمات
12ـ عدي خليل عبد الرب محمد الاول معدل 88.88 / محافظة مأرب / م / الميثاق
ـ القسم الادبي :
1ـ فاطمة امين مبروك سامين عوشان الاول معدل 98.63 / محافظة حضرموت الساحل / ثانوية البنات
2ـ سلامة سالم علي محفوظ عليان الاول معدل 96.88 / محافظة حضرموت الوادي / ثانوية الاحقاف بنين
3ـ ابراهيم عبدالله سعيد حسين الاول معدل 96.75 / محافظة عدن / الصم والبكم
4ـ صابرينة سالم كرفيش على السليمي الاول معدل 96.63 / محافظة المهرة / ثانوية ردفان
5ـ محسنة عمر عباد ذيبان الاول معدل 95.63 / محافظة شبوة / ثانوية الثورة
6ـ افراح سعيد عوض ضيف الله الاول معدل 94.88 / محافظة لحج / مجمع السعيد
7ـ انباء محمد بجأش محمد العاقل الاول معدل 92.88 / محافظة تعز/ ثانوية الشهيد الحكيمي
8ـ احلام احمد على حلوان الاول معدل 89.63 / محافظة سقطرى / ثانوية الزهراء
9ـ سبأ سعيد يحيي علي الزراري الاول معدل 89.38 / محافظة ابين / ثانوية فاطمة الزهراء
10ـ سالم احمد صالح حيدر محمد الاول معدل 88.68 / محافظة مأرب / ثانوية الدار الخيرية
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