ولد الشيخ يعتزم إفتتاح مكتب له في عدن

يعتزم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، إفتتاح مكتب له في العاصمة عدن.

جاء ذلك على لسان النائب الجديد لرئيس بعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد معين شريم، خلال لقاءه أمس السبت وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية.

وأكد معين شريم، خلال اللقاء، على أهمية مواصلة جهود السلام مهما كانت المعوقات.. مشيراً إلى أن مكتب المبعوث الخاص بصدد فتح مكتب في العاصمة عدن بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص خدمة لجهود إحلال السلام .

وذكرت الوكالة أن المخلافي، بحث مع النائب لجديد لرئيس بعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد معين شريم، الاوضاع الراهنة في اليمن والجهود الرامية لاستئناف المشاورات السياسية ودور الامم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية في اليمن.

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