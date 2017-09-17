الشعبي : الجنوب يراد تسليمه مرة أخرى لعفاش ونجله
الأحد 17 سبتمبر 2017 04:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال الصحفي الجنوبي البارز (باسم الشعبي) ان الرئيس عبدربه منصور هادي سلم الإمارات كل شيء في الجنوب ليتحول الى رئيس في المنفى .
وكان "الشعبي يعلق على تطورات الأحداث وعدم قدرة "هادي" العودة الى عدن .
وقال "باسم الشعبي ان صالح ونجله باتوا يتسلمون الجنوب مجددا من "الإمارات".
وأضاف قائلا :" هادي سلم المناطق المحررة..الموانئ ..الجزر ..الشريط الساحلي ..المربعات الأمنية.. المطارات..غاز شبوة..وقريبا نفط حضرموت لابوظبي..ليبقى رئيسا في الرياض..والأخيرة تسلمها مؤقتا وظاهريا للحراك وعمليا و تدريجيا لصالح ونجله..وهم يمضون في مشروعهم..ثم يظهر علينا اعلام نجل عبده ينتقد ويشتم الإمارات والحراك للتغطية على المخطط..و هادي يطعن اليمنيين من الخلف؟!
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