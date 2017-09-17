الشعبي : الجنوب يراد تسليمه مرة أخرى لعفاش ونجله

قال الصحفي الجنوبي البارز (باسم الشعبي) ان الرئيس عبدربه منصور هادي سلم الإمارات كل شيء في الجنوب ليتحول الى رئيس في المنفى .

وكان "الشعبي يعلق على تطورات الأحداث وعدم قدرة "هادي" العودة الى عدن .

وقال "باسم الشعبي ان صالح ونجله باتوا يتسلمون الجنوب مجددا من "الإمارات".

وأضاف قائلا :" هادي سلم المناطق المحررة..الموانئ ..الجزر ..الشريط الساحلي ..المربعات الأمنية.. المطارات..غاز شبوة..وقريبا نفط حضرموت لابوظبي..ليبقى رئيسا في الرياض..والأخيرة تسلمها مؤقتا وظاهريا للحراك وعمليا و تدريجيا لصالح ونجله..وهم يمضون في مشروعهم..ثم يظهر علينا اعلام نجل عبده ينتقد ويشتم الإمارات والحراك للتغطية على المخطط..و هادي يطعن اليمنيين من الخلف؟!‏

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