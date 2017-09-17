سياسي جنوبي : الضرب بالطيران داخل المدن لم يحدث حتى في عهد المخلوع (صالح)
الأحد 17 سبتمبر 2017 02:07 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
ندد سياسي جنوبي بارز باستخدام الطيران الحربي في أعمال القصف التي شهدها حي العريش بخور مكسر يوم السبت .
وقال السياسي والكاتب صالح قحطان المحرمي ان أعمال القصف التي تعرض لها حي العريش بخور مكسر من قبل طيران التحالف أمر مرفوض.
وأضاف بالقول :" شيء جيد ومشرف ومطلوب استخدام طيران التحالف لضرب قوات الانقلابيين والإرهاب لكن ان تستخدم مع طرف جنوبي ضد طرف جنوبي آخر إخوة ورفاق السلاح هذا جنون وغير مقبول ناهيك عن الترويع التي أحدثها قصف الصواريخ لسكان عدن.
وتابع بالقول :"
السؤال هل سوف تكون الاباتشي هي العصا التي يتم فيه إسكات اي صوت جنوبي معارض ومحكمة الفصل في اي نزاعات او خلاف جنوبي جنوبي .
لم يحدث لا في تاريخ صراعات الجنوبيين
ولا في عهد حكم المخلوع ان تم استخدام الطيران داخل المدن وعدن خاصة .
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