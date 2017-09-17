ندد سياسي جنوبي بارز باستخدام الطيران الحربي في أعمال القصف التي شهدها حي العريش بخور مكسر يوم السبت .

وقال السياسي والكاتب صالح قحطان المحرمي ان أعمال القصف التي تعرض لها حي العريش بخور مكسر من قبل طيران التحالف أمر مرفوض.

وأضاف بالقول :" شيء جيد ومشرف ومطلوب استخدام طيران التحالف لضرب قوات الانقلابيين والإرهاب لكن ان تستخدم مع طرف جنوبي ضد طرف جنوبي آخر إخوة ورفاق السلاح هذا جنون وغير مقبول ناهيك عن الترويع التي أحدثها قصف الصواريخ لسكان عدن.

وتابع بالقول :"

السؤال هل سوف تكون الاباتشي هي العصا التي يتم فيه إسكات اي صوت جنوبي معارض ومحكمة الفصل في اي نزاعات او خلاف جنوبي جنوبي .

لم يحدث لا في تاريخ صراعات الجنوبيين

ولا في عهد حكم المخلوع ان تم استخدام الطيران داخل المدن وعدن خاصة .

المزيد في أخبار وتقارير مناهل ثابت.. عالمة صغيرة تربعت على عرش الكبار بقلم: ياسمين الشلال الإمكانيات والقدرات العقلية الخصبة بحاجة لمن يرعاها وينميها ويغدق عليها بسخاء لتلك العقول الثرية بعلوم ومناهج علمية تصبو إلى إثراء العلم سياسي جنوبي : الضرب بالطيران داخل المدن لم يحدث حتى في عهد المخلوع (صالح) ندد سياسي جنوبي بارز باستخدام الطيران الحربي في أعمال القصف التي شهدها حي العريش بخور مكسر يوم السبت . وقال السياسي والكاتب صالح قحطان المحرمي ان أعمال القصف التي بهدف تحريك ملف التسوية السياسية باليمن.. نائب ولد الشيخ يتجه الى صنعاء للقاء الانقلابيين يستعد النائب الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، للتوجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء بهدف تحريك ملف التسوية، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية لصحيفة الشرق