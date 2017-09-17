بهدف تحريك ملف التسوية السياسية باليمن.. نائب ولد الشيخ يتجه الى صنعاء للقاء الانقلابيين

يستعد النائب الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، للتوجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء بهدف تحريك ملف التسوية، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية لصحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت مصادر عاملة في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن فريق خبراء سيتجه أيضا إلى صنعاء.

وستكون زيارة شريم الذي عين منذ أسبوعين نائبا للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير في البعثة الأممية إلى اليمن، منذ آخر زيارة أجراها ولد الشيخ منذ أربعة أشهر، تحديدا في 22 مايو (أيار) الماضي، والتي تعرض خلالها إلى محاولة اغتيال.

أمام ذلك، جاءت تأكيدات أممية بأن خبراء من مكتب المبعوث يزورون صنعاء بشكل مستمر وأن الجهود مستمرة بحسب مصدر في مكتب المبعوث.

ومن المفترض أن تنعش خطوة شريم الذي كان يعمل في البعثة الأممية إلى ليبيا، سعي الأمم المتحدة إلى إعادة التواصل مع انقلابيي اليمن، حيث أفاد المبعوث في تصريحات سابقة بانقطاع الاتصال مع الجماعة، لكنه في الوقت نفسه لم يخف تفاؤله بعودتها.

ويقول المصدر الدبلوماسي الذي تحفظ على نشر اسمه، إنه يعتقد أن أروقة الأمم المتحدة ستشهد على هامش أعمال الجمعية العامة عددا من اللقاءات تدعم المبعوث وخططه فيما يتصل بالحديدة والمرتبات.

ويضيف بأنه سيتم توجيه رسالة من المجموعة الرباعية حول اليمن، ودول أخرى، بأن جهود المبعوث إلى اليمن مدعومة من المجتمع الدولي وأن خطته مدعومة من المجتمع الدولي، لتأكيد الموقف الدولي الموحد ضد الانقلابيين، الذين ما زالوا لم يستجيبوا للجهود الأممية.

وعينت الامم المتحدة، نائب لمبعوثها الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، والذي استهل اولى لقاءاته أمس السبت، في العاصمة السعودية الرياض، بمقابلة وزير الخارجية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي.

واوكلت الامم المتحدة للسيد معين شريم تولي مهمة النائب الجديد لرئيس بعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.

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