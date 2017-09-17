كاهن هندي يروي قصة اختطافه في اليمن

روى الكاهن الكاثوليكي الهندي توماس أوزوناليل، والمفرج عنه بعد اختطافه لمدة 18شهراً في اليمن، تعامل الخاطفين معه.

وقال القس اوزوناليل، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن خاطفيه "لم يصيبوه بأي أذى على الإطلاق"، موجهاً الشكر لهم على تعاملهم معه.

وأضاف "كنت مجهولا بالنسبة إليهم.. تركوني بسلام وقتلوا الآخرين ربما لأنهم أرادوا المال"، مشيرا إلى أن الخاطفين تظاهروا بضربه على أشرطة الفيديو بهدف الحصول على فدية.

وتابع، "قالوا لي: حين تصبح حرا وتعود إلى بلادك اقرأ القرآن واعتنق الإسلام.. وقالوا موجهين أصابعهم إلى فوق: ليس هناك سوى إله واحد".

وأشار إلى أن خاطفيه وفروا له علاج مرض السكري، واهتموا برعايته من خلال إعطائه الطعام وتشجيعه على ممارسة الرياضة في الداخل.

وأكد الكاهن الذي أفرج عنه بوساطة عمانية، أنه يجهل هوية خاطفيه ولا يعلم ما إذا كانت دفعت فدية للإفراج عنه.

وكان القس أوزوناليل، قد خُطف في مارس/آذار2016، خلال هجوم على دار للمسنين في عدن جنوب البلاد، أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم أربع راهبات

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