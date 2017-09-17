سيطر الجيش الوطني على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في جبهة هيلان والمشجح في صرواح حيث سيطر على ثلاثة مرتفعات هامة، وفق موفد العربية على جبهات القتال.





كما صدت قوات الشرعية بالمنطقة العسكرية الثالثة هجوماً للميليشيات على جبهة جبال المشجح وهيلان قبل أن تتقدم للسيطرة على ثلاثة مرتفعات هي تبة العلم والتبة الحمراء ووادي جهم، ما يجعل منطقة جبال هيلان تحت السيطرة شبه الكاملة لقوات الشرعية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي.

وشنت مقاتلات التحالف نهار وليل الجمعة أكثر من 8 غارات مركزة على تجمعات ومعدات للانقلابيين، ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً تقريباً وإصابة 10 آخرين. كذلك شوهدت عربات تابعة للميليشيات وهي تنقل جثثاً من موقع الغارات.

المزيد في أخبار وتقارير الشرعية تسيطر على 3 مرتفعات استراتيجية في صرواح سيطر الجيش الوطني على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في جبهة هيلان والمشجح في صرواح حيث سيطر على ثلاثة مرتفعات هامة، وفق موفد العربية على جبهات القتال. كما صدت قوات مقتل 46 انقلابياً في حجة والبيضاء وكهبوب قتل خلال الـ48 ساعة الماضية ما لا يقل عن 46 انقلابيا على جبهات القتال بمحافظتي حجة والبيضاء اليمنيتين في مواجهات مع الجيش الوطني وبغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية وزير يمني يتهم الحوثي وصالح بإجبار الأطفال المجندين على تعاطي المخدرات أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور محمد عسكر أن التمرد الحوثي تورط بمخالفات وانتهاكات جسيمة ضد الطفولة في اليمن منذ سقوط صنعاء عام 2014 وحتى

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