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الشرعية تسيطر على 3 مرتفعات استراتيجية في صرواح

عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)
الأحد 17 سبتمبر 2017 08:50 صباحاً
( عدن الغد ) الحدث :

سيطر الجيش الوطني على عدد من المرتفعات الاستراتيجية في جبهة هيلان والمشجح في صرواح حيث سيطر على ثلاثة مرتفعات هامة، وفق موفد العربية على جبهات القتال.



كما صدت قوات الشرعية بالمنطقة العسكرية الثالثة هجوماً للميليشيات على جبهة جبال المشجح وهيلان قبل أن تتقدم للسيطرة على ثلاثة مرتفعات هي تبة العلم والتبة الحمراء ووادي جهم، ما يجعل منطقة جبال هيلان تحت السيطرة شبه الكاملة لقوات الشرعية.

 

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي.

 

وشنت مقاتلات التحالف نهار وليل الجمعة أكثر من 8 غارات مركزة على تجمعات ومعدات للانقلابيين، ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً تقريباً وإصابة 10 آخرين. كذلك شوهدت عربات تابعة للميليشيات وهي تنقل جثثاً من موقع الغارات.


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تعليقات القراء
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[1] تطور في الالاعيب والكذب لان الناس حفظت اسماء التباب من كثر الاستيلاء عليها مرة بعد مرة غيروا التسمية الى مرتفعات
الأحد 17 سبتمبر 2017
العز بن علهان | شبوة
تذكرون التبة الحمراء وتبة المصارية وتبة العلم وغيرها من التباب التي حررها جيش علي محسن مائة مرة خلال السنوات الماضية هاهو اليوم يعيد تحريرها والاستيلاء عليها للمرة مئة وواحد والعداد يعد والحسابة تحسب. استنزاف للتحالف بطريقة مقززة تبعث على الغثيان



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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