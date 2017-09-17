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مقتل 46 انقلابياً في حجة والبيضاء وكهبوب

الأحد 17 سبتمبر 2017 08:07 صباحاً
( عدن الغد ) الشرق الأوسط :

قتل خلال الـ48 ساعة الماضية ما لا يقل عن 46 انقلابيا على جبهات القتال بمحافظتي حجة والبيضاء اليمنيتين في مواجهات مع الجيش الوطني وبغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.



ففي جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة قتل ما لا يقل عن 37 عنصرا من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بغارات لمقاتلات التحالف التي استهدفت تجمعاتهم وتعزيزات لهم في كل من جنوب مديرية ميدي وغرب مدينة حرض.

 

وبحسب بيان مقتضب للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن «عربات عسكرية محملة بقتلى وجرحى الميليشيات الانقلابية وصلت إلى مستشفيات متفرقة بمحافظة حجة مساء الجمعة، وإن قيادة ومشرفي الميليشيات الانقلابية في محافظة حجة تلاقي استياءً واسعا من قبل أهالي القتلى الذين يرفضون تسلم جثث أبنائهم المغرر بهم من قبل مشرفي الميليشيات، وذلك نظرا لازدياد عدد الضحايا الواصلين من جبهة ميدي وبشكل يومي».



وفي مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، قتل 4 انقلابيين بانفجار لغم بوادي عقرامة بين منطقتي المسحر وذي مضاحي، في الوقت الذي يشهد فيه عدد من جبهات القتال مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية، وأشدها خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية جبهة الحازمية التي تمتد نحو 14 كيلومترا من قرب من مواقع الميليشيات بحضة بمكيراس جنوبا حتى حدود منطقة مشاة بمديرية البيضاء شمالا، وتتمركز بشكل أعنف بمديرية الصومعة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بشكل مستمر في جبهات القتال المختلفة وأشدها في مأرب والجوف وتعز والبوابة الشرقية لصنعاء مديرية نهم، بالتزامن مع الإسناد الجوي لمقاتلات التحالف الذي استهدف عربة عسكرية تابعة للانقلابيين في خلف النصيب الأحمر غرب مركز مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارات مماثلة استهدفت تجمعا للانقلابيين غرب جبل الكحل بمديرية نهم، إضافة إلى غارة في كهبوب القريبة لمضيف باب المندب والواقعة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.



ففي مديرية نهم، تتواصل المعارك بشكل مستمر في عدد من المواقع بما فيها في المدفون والقتب وبشكل يومي مستمر، وعلى وقع المعارك يتبادل القصف بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية مع الإسناد الجوي للجيش الوطني من قبل مقاتلات التحالف.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني تواصل ثباتها في مواقعها وتتصدى لجميع هجمات الانقلابيين على مواقعها، مع قصف مدفعية الجيش على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق مسورة والقتب والمدفون والمجاوحة.



كما شهدت منطقة الهاملي شمال موزع بمديرية تعز، معارك عنيفة مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف على مواقع الانقلابيين، إضافة إلى غارات مماثلة لها في كهبوب أدت إلى مقتل 5 انقلابيين وجرح آخرين، بحسب تأكيد مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط».



يأتي ذلك في الوقت الذي دارت فيه معارك متفرقة في الجبهات الغربية والشرقية بمدينة تعز، مع قصف الانقلابيين المستمر على مواقع الجيش الوطني وعدد من الأحياء السكنية.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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