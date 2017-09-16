رئيس الوزراء: الشعب اليمني لن يسمح بسقوط الجمهورية والوحدة وسيمضي في تأسيس الدولة الاتحادية

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، أن الشعب اليمني العظيم مثلما أنتصر على الإمامة قبل 55 عاماً سينتصر اليوم على ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية والإماميون الجدد الذين يدعون ان لهم أحقية في الحكم والسلطة ويريدون العودة باليمن إلى ما قبل العام 1962م .



وأضاف في اللقاء الترحيبي الموسع بالشخصيات والعلماء والشيوخ والذي نظمته السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، أن الشعب اليمني لن يسمح بسقوط الجمهورية والوحدة وسيمضي في تأسيس الدولة الاتحادية التي تم الإتفاق عليها في مخرجات الحوار الوطني وتضمن توزيعاً عادلاً في الثروة والسلطة.



وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة تخوض حربين يشتركان في الهدف المتمثل بإسقاط الدولة ونشر الفوضى .. لافتاً إلى الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في تعز من قتل وترويع وحصار المدنيين والظروف الصعبة التي خلفتها الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيات وتدميرها لمؤسسات الدولة .



وأشار إلى أن جرائم الميليشيات لا تختلف عن الأعمال الإجرامية لتنظيم القاعدة في وادي حضرموت وأبين وشبوة وهو الأمر الذي يستدعي لتكاتف الجهود ودعم الجبهات في مارب وتعز وبيحان والضالع والبيضاء من اجل تعزيز الأمن والإستقرار وهزيمة العدو .



كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ومعها الجيش والأمن ماضية في محاربة عناصر القاعدة الإرهابي وستعمل على تجفيف منابعه ولن تسمح بأي إخلال للأمن وستواصل التنمية في وأدي حضرموت وساحلها وجميع محافظات الجمهورية .. منوهاً بأن بداية مواجهة الأفكار المتطرفة تبدأ من البيت والمسجد والمدرسة والجامعة وهي مسؤولية مشتركة بين المجتمع والسلطات الأمنية والقضائية.



من جانبه، رحب وكيل اول محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له على زيارته للوادي .. مشيراً إلى هذه الزيارة سيكون لها آثر إيجابي كبير وستفتح الافاق نحو تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوادي في مختلف الجوانب الخدمية.



وقال حبريش "كان أبناء وادي حضرموت من الأوائل في الدفاع عن الجمهورية وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وسيظلون عند تلك القناعة حتى إرساء دعائم الدولة الحديثة"



وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات عدد من أبناء حضرموت الوادي التي أشارت في مجملها إلى عدد من المطالَب والهموم تقدمها الأمن والخدمات وعدد من القضايا الأخرى .



وأكد رئيس الوزراء اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمحافظة حضرموت من خلال توجيهاته بتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في مختلف المديريات.



حضر اللقاء محافظي حضرموت اللواء الركن فرج سالم البحسني، وشبوة اللواء علي الحارثي، والوزراء المرافقين لرئيس الوزراء في الزيارة .

المزيد في أخبار وتقارير النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين توضح حول محضر الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم أصدرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بيانا توضيحيا حول محضر الاتفاق بينها وبين وزارة التربية والتعليم وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخه منه وتنشر نصه : رئيس الوزراء: الشعب اليمني لن يسمح بسقوط الجمهورية والوحدة وسيمضي في تأسيس الدولة الاتحادية قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، أن الشعب اليمني العظيم مثلما أنتصر على الإمامة قبل 55 عاماً سينتصر اليوم على ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية المشوشي: توحيد الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الفوضى باتت (ضرورة ملحة) قال القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي ان توحيد الأجهزة الأمنية بعدن تحت قيادة واحدة باتت ضرورة ملحة تستوجبها التطورات الحاصلة في "عدن" . وكان المشوشي