أزمة الوقود تتواصل بعدن ومسئولون في المصافي : لدينا كميات تكفي لاكثر من شهر

تتواصل أزمة الوقود بمدينة عدن رغم وصول سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى المدينة قبل أكثر من أسبوع .

وشوهدت مئات المركبات وهي تتزاحم على طول طرق قريبة من محطات وقود عدة بمدينة عدن يوم السبت .

ولم تعرف أسباب تواصل الازمة حتى اليوم .

وقال مسئولون بشركة مصافي "عدن" ان خزانات الشركة تحوي أكثر من 30 ألف طن من الوقود والذي يكفي مدينة عدن والمناطق المجاورة لاكثر من شهر .

واوضحوا ان قيادة شركة النفط هي التي تملك قدرة الاجابة عن سبب استمرار أزمة المشتقات النفطية بعدن .

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