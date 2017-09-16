أزمة الوقود تتواصل بعدن ومسئولون في المصافي : لدينا كميات تكفي لاكثر من شهر
السبت 16 سبتمبر 2017 12:09 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تتواصل أزمة الوقود بمدينة عدن رغم وصول سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى المدينة قبل أكثر من أسبوع .
وشوهدت مئات المركبات وهي تتزاحم على طول طرق قريبة من محطات وقود عدة بمدينة عدن يوم السبت .
ولم تعرف أسباب تواصل الازمة حتى اليوم .
وقال مسئولون بشركة مصافي "عدن" ان خزانات الشركة تحوي أكثر من 30 ألف طن من الوقود والذي يكفي مدينة عدن والمناطق المجاورة لاكثر من شهر .
واوضحوا ان قيادة شركة النفط هي التي تملك قدرة الاجابة عن سبب استمرار أزمة المشتقات النفطية بعدن .
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