MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 16 سبتمبر 2017 12:53 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اكبر كذبة قالها حسين الحوثي حالفا باليمين (فيديو)
أخبار وتقارير

اكبر كذبة قالها حسين الحوثي حالفا باليمين (فيديو)

السبت 16 سبتمبر 2017 11:17 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

تداول نشطاء يمنيون تسجيل مرئي يبث لاول مرة ويظهر زعيم جماعة الحوثيين وهو يؤدي قسما دستوريا يؤكد فيه حفاظه على النظام الجمهوري.

ويعود القسم الذي اداه الحوثي إلى العام 1993 حينما انتخب عضوا لمجلس النواب حينها.

وفي القسم يحلف الحوثي بالله العظيم انه سيحافظ على النظام الجمهوري قبل ان ينقلب عليه لاحقا.

وقال متابعون ان ذلك يمثل اكبر دليل على كذب وزيف هذه الجماعة .


المزيد في أخبار وتقارير
الحوثيون يسلمون جثث مقاتلين محسوبين على المخلوع لأسرهم ملفوفة بأكياس القمامة
استنقص الحوثيون من شأن مقاتليهم الذين استقطبوهم في حربهم الانقلابية على الشرعية اليمنية، حيث لجأ الحوثيين إلى طريقة استفزازية في تسليم جثث مقاتلين محسوبين على
أزمة الوقود تتواصل بعدن ومسئولون في المصافي : لدينا كميات تكفي لاكثر من شهر
تتواصل أزمة الوقود بمدينة عدن رغم وصول سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى المدينة قبل أكثر من أسبوع . وشوهدت مئات المركبات وهي تتزاحم على طول طرق قريبة من محطات وقود
اكبر كذبة قالها حسين الحوثي حالفا باليمين (فيديو)
تداول نشطاء يمنيون تسجيل مرئي يبث لاول مرة ويظهر زعيم جماعة الحوثيين وهو يؤدي قسما دستوريا يؤكد فيه حفاظه على النظام الجمهوري. ويعود القسم الذي اداه الحوثي إلى




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اخطر طلب من نوعه توجهه جماعة الحوثي لصالح منذ (عقود)
نهاية (الزعيم) .. تفاصيل وتأكيدات سياسية وقبلية لإطاحة الحوثيين بصالح وإعلان رحيله
في ظاهرة خطيرة في مدينة السلام تريم :مسلحون يربطون شاباً بالسلاسل باحد الاعمدة الكهربائية
الحوثي" يسيطر على قنوات "المخلوع" ويضعه تحت الإقامة الجبرية
وصول جثث عناصر من القاعدة بعد تصفيتهم جسديا الى مستشفى الرازي بأبين
مقالات الرأي
ليس من مصلحة الجنوب وقضيته ومستقبل شعبه،محاولات الشيطنة الإعلامية الغبية للرئيس هادي وتشويه نظام حكمه
مايقارب ستون سنه مرت ونحن في صراعات ، قتل وقتال وشراء للأسلحة من كل الاتجاهات غرب ، وشرق ، وحكومات
نزول الحملة الأمنية الى محافظة أبين لمطاردة القوى الضالة شيء جميل ويثلج الصدر ولكن هذه الحملة للأسف لها
(1)   لقد دفع عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من مفكري ومثقفي التنوير في أوربا حياتهم من أجل الحرية والحق
يوم أمس تداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقال باللهجة الدارجة لربان الأغنية الجنوبية للسيد عبود زين
يرى الكثير من الجنوبيين أن الحديث عن الصراع في شمال اليمن لا يعنيهم بحجة أن كل الشماليين سواسية في موقفهم من
في الرد الأخير للحوثيين (أنصار الله) على موقف “المؤتمر الشعبي العام”، وهو الحزب الذي يتزعمّه الرئيس
 في جزء من مقال للكاتب اللبناني عديد نصار يقول الشعب يهمه أن يعيش قبل أي شيء آخر تهمه حاجاته الأساسية في
يتموضع حزب التجمع اليمني للإصلاح في قلب المعادلة السياسية اليمنية التعددية كإحدى أهم ركائزها على مدى 27
الخط الذي يسلكه القادمون من صعده وتحديدا من (مران ) واضح جلي ، عندما اعتلى أنصار الله ( الحوثيين ) رأس صنعاء
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الشحر : تبتهج بزفاف 50 عريس وعروس بزواجان جماعية منفصلين
مبروك الزواج يا عبدالسلام
وفيات
قيادة وزارة الداخلية تعزي باستشهاد ياسين المحضار في البقع
اللواء الزبيدي يعزي " أحمد وبسام المحضار" في استشهاد شقيقهما ياسين
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017