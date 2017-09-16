اكبر كذبة قالها حسين الحوثي حالفا باليمين (فيديو)

تداول نشطاء يمنيون تسجيل مرئي يبث لاول مرة ويظهر زعيم جماعة الحوثيين وهو يؤدي قسما دستوريا يؤكد فيه حفاظه على النظام الجمهوري.

ويعود القسم الذي اداه الحوثي إلى العام 1993 حينما انتخب عضوا لمجلس النواب حينها.

وفي القسم يحلف الحوثي بالله العظيم انه سيحافظ على النظام الجمهوري قبل ان ينقلب عليه لاحقا.

وقال متابعون ان ذلك يمثل اكبر دليل على كذب وزيف هذه الجماعة .

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