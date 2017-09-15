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وصول جثث عناصر من القاعدة بعد تصفيتهم جسديا الى مستشفى الرازي بأبين

الجمعة 15 سبتمبر 2017 11:44 مساءً
جعار ((عدن الغد) خاص:

قال عاملون بمستشفى الرازي بمدينة جعار بمحافظة ابين ان جثث اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الذين تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم بمديرية الوضيع بأبين قبل يومين وصلت يوم الجمعة الى ثلاجة المستشفى .

وقال مصدر طبي لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من الحزام الامني اوصلت جثتي كلا من احمد الخضر القاضي لزرق و عبد الرحمن صالح دهيس المكنى أبو عبدالله الكازمي حيث تم ايداعهما ثلاجة حفظ الموتى بالمشفى .

وقتل كلا من "القاضي" والكازمي" عقب اعتقالهم من قبل قوة من الحزام الامني بمديرية الوضيع بأبين في مقر احتجازهم بمديرية الوضيع .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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