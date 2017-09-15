قال عاملون بمستشفى الرازي بمدينة جعار بمحافظة ابين ان جثث اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الذين تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم بمديرية الوضيع بأبين قبل يومين وصلت يوم الجمعة الى ثلاجة المستشفى .

وقال مصدر طبي لصحيفة "عدن الغد" ان قوة من الحزام الامني اوصلت جثتي كلا من احمد الخضر القاضي لزرق و عبد الرحمن صالح دهيس المكنى أبو عبدالله الكازمي حيث تم ايداعهما ثلاجة حفظ الموتى بالمشفى .

وقتل كلا من "القاضي" والكازمي" عقب اعتقالهم من قبل قوة من الحزام الامني بمديرية الوضيع بأبين في مقر احتجازهم بمديرية الوضيع .

المزيد في أخبار وتقارير نهاية (الزعيم) .. تفاصيل وتأكيدات سياسية وقبلية لإطاحة الحوثيين بصالح وإعلان رحيله كشف السياسي البارز والسفير اليمني لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمس الجمعة، ما وصفها بـ "الخطيئة الأكثر فداحة التي أوقعت صالح من على عرش النفوذ في وصول جثث عناصر من القاعدة بعد تصفيتهم جسديا الى مستشفى الرازي بأبين قال عاملون بمستشفى الرازي بمدينة جعار بمحافظة ابين ان جثث اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الذين تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم بمديرية الوضيع بأبين قبل يومين وصلت يوم محافظ الضالع يعتذر لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد قدم محافظ محافظة الضالع، فضل الجعدي، اعتذاره لناشر ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" جراء التقطع والتهديد الذي تعرض من قبل خارجين على القانون يوم امس بمدينة الضالع. وقال