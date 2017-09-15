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محافظ الضالع يعتذر لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد

الجمعة 15 سبتمبر 2017 11:26 مساءً
الضالع ((عدن الغد) خاص:

قدم محافظ محافظة الضالع، فضل الجعدي، اعتذاره لناشر ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" جراء التقطع والتهديد الذي تعرض من قبل خارجين على القانون يوم امس بمدينة الضالع.

وقال الجعدي في منشور له اليوم على صفحته في فيس بوك " في الوقت الذي ندين فيه هذا الفعل الحقير والجبان بأسم الضالع وكل أهلها نعلن اعتذارنا للاخ فتحي بن لزرق، مؤكدين ان هذه الأفعال دخيلة على الضالع و أهلها".

واضاف " في نفس الوقت نطلب من الاخ عبدالله السنمي ومن تواجد اثناء هذه الواقعة ان يتجهوا الى البحث الجنائي لتوثيق اقوالهم التي تساعد السلطات على ملاحقة الجناة".

واعترض مسلحين مجهولين، طريق رئيس التحرير، امس الخميس وسط مدينة الضالع، اثناء زيارة له بمعية افراد من عائلته، وهددوه بالتصفية، مطالبين إياه بالإمتناع عن الكتابة ونقد الدور الإماراتي في المحافظات الجنوبية.

ولاقت الحادثة حالة استهجان وسخط شعبي كبير بمحافظة الضالع، واعتبرها الكثيرين إساءة للضالع والجنوب عامة، كما أعدوها نذير عنف ضد حرية الرأي والتعبير والفكرة المدنية.


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محافظ الضالع يعتذر لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد
قدم محافظ محافظة الضالع، فضل الجعدي، اعتذاره لناشر ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" جراء التقطع والتهديد الذي تعرض من قبل خارجين على القانون يوم امس بمدينة الضالع. وقال




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