الحوثي" يسيطر على قنوات "المخلوع" ويضعه تحت الإقامة الجبرية
( عدن الغد ) سبق :
كشفت مصادر صحفية بالعاصمة اليمنية "صنعاء" لـ"سبق" أن الرئيس المخلوع علي صالح لم يعد يملك من أمور القيادة والسيطرة في حرب الانقلابيين على الشرعية باليمن شيئاً، بعد سيطرة زعيم الميليشيات الحوثية على قنوات المخلوع الإعلامية والظهور بقناته الفضائية الخاصة "اليمن اليوم" ولأول مرة قبل يومين في إشارة لتحول إدارتها للحوثيين.
وأكد لـ"سبق" مقدم برنامج "مسارات" بقناة الشرعية اليمنية "مصطفى القطيبي"؛ أن المعطيات أصبحت واضحة وهو أن الحوثي لم يظهر بقناة اليمن اليوم بقبول من المخلوع صالح، والمتوقع أن قناة المخلوع أصبحت تدار من قبل الحوثي وبشكل مباشر.
وأضاف: المخلوع صالح أصبح غير مسموح له حتى حضور الفعاليات والمناسبات؛ ولذلك كتب منشورًا في صفحته على الفيسبوك بأنه يفوض "عارف الزوكا" بالقيام بواجب حضور المناسبات والتعازي لقيادات حزب المؤتمر الخاص به، وهذا دليل على أن الحوثي يفرض عليه إقامة جبرية بصنعاء.
وأشار "القطيبي" إلى أن الدليل الآخر هو الإعلامي المقرب من الرئيس المخلوع الذي أجرى آخر مقابلة معه واسمه "نبيل الصوفي"، وبعد اجتماع أمس مع قيادات حوثية وإعلاميين وسياسيين من حزب صالح؛ خرج من الاجتماع ليكتب في صفحته أنه لن يكتب أو يتكلم في السياسة، وهذا دليل أن هناك ضغوطًا وتهديدات لقيادات صالح ومنعهم من مجرد الحديث، ما بالك من الاعتراض على الحوثي أو السفر من البلاد.
وأشار "القطيبي" إلى أن المخلوع صالح لم يعد يملك من أمره شيئًا، وهو أشبه ما يكون تحت الإقامة الجبرية، ولن يطول به المقام عن قريب إما معتقل أو مقتول، وفي أحسن الأحوال إذا تدخلت بعض القوى الكبرى منفيًّا خارج البلاد، وكل ذلك بعد أن أصبحت كل المؤشرات تدل على خسارته للسلطة وصار الوضع في صنعاء وخارجها تحت سيطرة الحوثي بشكل كلي بالفترة الأخيرة وبشكل مفاجئ.
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