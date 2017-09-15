الحوثي" يسيطر على قنوات "المخلوع" ويضعه تحت الإقامة الجبرية

كشفت مصادر صحفية بالعاصمة اليمنية "صنعاء" لـ"سبق" أن الرئيس المخلوع علي صالح لم يعد يملك من أمور القيادة والسيطرة في حرب الانقلابيين على الشرعية باليمن شيئاً، بعد سيطرة زعيم الميليشيات الحوثية على قنوات المخلوع الإعلامية والظهور بقناته الفضائية الخاصة "اليمن اليوم" ولأول مرة قبل يومين في إشارة لتحول إدارتها للحوثيين.

وأكد لـ"سبق" مقدم برنامج "مسارات" بقناة الشرعية اليمنية "مصطفى القطيبي"؛ أن المعطيات أصبحت واضحة وهو أن الحوثي لم يظهر بقناة اليمن اليوم بقبول من المخلوع صالح، والمتوقع أن قناة المخلوع أصبحت تدار من قبل الحوثي وبشكل مباشر.

وأضاف: المخلوع صالح أصبح غير مسموح له حتى حضور الفعاليات والمناسبات؛ ولذلك كتب منشورًا في صفحته على الفيسبوك بأنه يفوض "عارف الزوكا" بالقيام بواجب حضور المناسبات والتعازي لقيادات حزب المؤتمر الخاص به، وهذا دليل على أن الحوثي يفرض عليه إقامة جبرية بصنعاء.

وأشار "القطيبي" إلى أن الدليل الآخر هو الإعلامي المقرب من الرئيس المخلوع الذي أجرى آخر مقابلة معه واسمه "نبيل الصوفي"، وبعد اجتماع أمس مع قيادات حوثية وإعلاميين وسياسيين من حزب صالح؛ خرج من الاجتماع ليكتب في صفحته أنه لن يكتب أو يتكلم في السياسة، وهذا دليل أن هناك ضغوطًا وتهديدات لقيادات صالح ومنعهم من مجرد الحديث، ما بالك من الاعتراض على الحوثي أو السفر من البلاد.

وأشار "القطيبي" إلى أن المخلوع صالح لم يعد يملك من أمره شيئًا، وهو أشبه ما يكون تحت الإقامة الجبرية، ولن يطول به المقام عن قريب إما معتقل أو مقتول، وفي أحسن الأحوال إذا تدخلت بعض القوى الكبرى منفيًّا خارج البلاد، وكل ذلك بعد أن أصبحت كل المؤشرات تدل على خسارته للسلطة وصار الوضع في صنعاء وخارجها تحت سيطرة الحوثي بشكل كلي بالفترة الأخيرة وبشكل مفاجئ.

المزيد في أخبار وتقارير نهاية (الزعيم) .. تفاصيل وتأكيدات سياسية وقبلية لإطاحة الحوثيين بصالح وإعلان رحيله كشف السياسي البارز والسفير اليمني لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمس الجمعة، ما وصفها بـ "الخطيئة الأكثر فداحة التي أوقعت صالح من على عرش النفوذ في وصول جثث عناصر من القاعدة بعد تصفيتهم جسديا الى مستشفى الرازي بأبين قال عاملون بمستشفى الرازي بمدينة جعار بمحافظة ابين ان جثث اثنين من عناصر تنظيم القاعدة الذين تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم بمديرية الوضيع بأبين قبل يومين وصلت يوم محافظ الضالع يعتذر لرئيس تحرير صحيفة عدن الغد قدم محافظ محافظة الضالع، فضل الجعدي، اعتذاره لناشر ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" جراء التقطع والتهديد الذي تعرض من قبل خارجين على القانون يوم امس بمدينة الضالع. وقال