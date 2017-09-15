طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضد الرجل.

ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها الجماعة خطابا لصالح يطالب بتقديم صالح لاقرار الذمة المالية الخاصة به .

ولم يحدث قط في تاريخ حكم صالح لليمن حتى العام 2012 ومابعده ان وجه لصالح خطابا يطالب فيه باقرار ذمته المالية .

وتضمنت الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "عدن الغد"طلبا مماثلا لرئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

وتأتي هذه التحركات تواصلا للتحركات التي تقوم بها جماعة الحوثي وتهدف للتضييق على صالح .

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني: اعتقال قيادي بارز بتنظيم القاعدة بشبوة قال مصدر امني بمدينة حبان بمحافظة شبوة ان قوات النخبة اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قياديا بارزا في تنظيم القاعدة. وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد هاجمت رئيس الوزراء يصلي الجمعة في جامع عمر وسط مدينة المكلا أدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صلاة الجمعة في جامع عمر وسط مدينة المكلا ومعه محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين اخطر طلب من نوعه توجهه جماعة الحوثي لصالح منذ (عقود) طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضد الرجل. ووجهت سلطات قضائية تسيطر