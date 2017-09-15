اخطر طلب من نوعه توجهه جماعة الحوثي لصالح منذ (عقود)
الجمعة 15 سبتمبر 2017 05:47 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضد الرجل.
ووجهت سلطات قضائية تسيطر عليها الجماعة خطابا لصالح يطالب بتقديم صالح لاقرار الذمة المالية الخاصة به .
ولم يحدث قط في تاريخ حكم صالح لليمن حتى العام 2012 ومابعده ان وجه لصالح خطابا يطالب فيه باقرار ذمته المالية .
وتضمنت الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "عدن الغد"طلبا مماثلا لرئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.
وتأتي هذه التحركات تواصلا للتحركات التي تقوم بها جماعة الحوثي وتهدف للتضييق على صالح .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها