إجتماع لمناقشة الوضع الأمني بمديرية دارسعد
عدن (عدن الغد)خاص:
عقد أمس بمديرية دارسعد بالعاصمة عدن إجتماع ضم مدراء أقسام الشرطة بالمديرية وإدارة المنطقة الأمنية بحضور الامين العام للمجلس المحلي القائم بأعمال مدير عام المديرية عبدالمنعم علي العبد ناقش الوضع الأمني بالمديرية وسبل تعزيزه .
وفي الإجتماع نقل مدير المنطقة الأمنية السابعة العقيد محمد احمد مقبل السكرة تحيات مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء شلال علي شايع للحاضرين مشدداً على تنفيذ التوجيهات والاوامر العسكرية والإنضباط في العمل وعدم تجاوز اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة الأمنية ونائبه .
ودعا السكرة مدراء اقسام الشرطة الى التحلي باليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ والالتزام الصارم بأداء الواجب وتعزيز تفعيل أداء أقسام البحث والتحري لمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها وسرعة إنجاز قضايا المواطنين وملاحقة المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا جنائية .
ووقف الاجتماع أمام إستئناف نشاط قسم شرطة دارسعد القديم وأقر نقل مقره إلى مبنى الشرطة الجديد لمزاولة مهامه بصورة مؤقته ريثما يتم الإنتهاء من تأهيل مبناه القديم.
من جهته أشاد الامين العام للمجلس المحلي القائم بأعمال مدير عام المديرية عبدالمنعم علي العبد بدور مدير المنطقة الامنية السكرة ونائبه عبدالكريم عبدالله عبده في تنظيم وإدارة شؤون اقسام الشرطة ووصلها بالإدارة العامة وبما يخدم ويعزز من أدائها في استتباب الامن وخدمة المواطنين .
* من محمد ياسين
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