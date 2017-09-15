بعد تسريب محضر إتفاق بين الوزارة والنقابة.. التربويون يتفاجئون بعدم التطرق لأهم مطالبهم

عبر عدد كبير من المعلمين في سلك التربية والتعليم لـ(عدن الغد) عن بالغ إستيائهم ما أسموه إلتفاف على مطالبهم والتحايل عليها ، بعد تسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ماسمي بمحضر إتفاق بين وزارة التربية ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين .

وأكدوا إنهم أستبشروا خيراً بدعوة الوزارة للنقابات للجلوس ومناقشة مطالبهم والتفاهم بشأنها والخروج بحلول جذرية وصريحة ،إلا إنهم فوجئوا بعد تسريب محضر الاتفاق بأنه لم يشر او يتطرق الى اهم النقاط التي يطرحها عامة التربويين .

وقالوا انهم ماضون في التصعيد والإضراب ولن يتنازلوا عن مطالبهم المحقة والتي لخصتها النقابة في ست نقاط في خطابها الموجه لوزير التربية والتعليم د.احمد لملس المؤرخ بتاريخ 7أغسطس 2017م محملين قيادة النقابة المسؤولية الكاملة عن أي تنازلات أو مساومات في حقوقهم او محاولة بترها وإجتزائها ، وخاصة فيما يتعلق بالنقطتين الاولى والثالثة منها ،والتي طالبوا فيها الوزارة مراجعة هيكل الاجور والمرتبات السائد والذي وصفوه بالمبتور والمشوه ،والافراج عن كل مايخص المعلمين من علاوات سنوية ، وتسويات في الدرجات الوظيفية .

وطالبوا عبر صحيفة "عدن الغد" قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ممثلة بالاخ/ قائد الجعدي رئيس النقابة وقف إصدار أي بيان يدعو الى رفع الأضراب أو إيقاف الخطوات التصعيديه التي يتهيأ المعلمين لتنفيذها ، دون الرجوع الى قواعدهم في فروع النقابات بالمحافظات والمديريات ،مطالبينهم عدم الرضوخ لاي حلول ترقيعيه من شأنها فقد الثقة بين قيادة النقابة وقواعدها.

هذا وكانت رئاسة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين قد دعت كافة منتسبيها الى تنفيذ خطوات تصعيديه تبداء برفع الشارات الحمراء إبتداء من يوم الاحد القادم 17سبتمبر 2017م وصولاً إلى إضراب شامل ومفتوح من يوم الاحد الموافق 24سبتمبر 2017م في جميع المدارس والإدارات التربوية .

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