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انباء عن اختطاف الصحفي (عابد المهذري ) في صنعاء

الجمعة 15 سبتمبر 2017 03:00 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر اعلامية في العاصمة اليمنية صنعاء ان مسلحين اختطفوا الصحفي "عابد المهذري".

وقال الاعلامي "عبدالولي" المذابي ان مسلحين اختطفوا المهذري لكنه لم يضف إي تفاصيل أخرى .

ويرأس "المهذري" رئيسا لتحرير صحيفة الديار المستقلة المقربة من الحوثيين .

 


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