السعودية تنفي الطلب من إيران بالتوسط لها لدى جماعة الحوثي
رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي (أرشيف)
الجمعة 15 سبتمبر 2017 02:54 مساءً
واس
واس
رداً على التصريحات المنشورة في وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" على لسان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما تضمنته من مزاعم عن طلب المملكة العربية السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن، نفت المملكة ما ذكر وأن لا صحة له.
وأوضح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي بأن "التصريحات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً".
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