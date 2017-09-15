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مقتل قيادات من القاعدة في ظروف غامضة عقب يومين من القاء القبض عليهم بأبين

الجمعة 15 سبتمبر 2017 12:02 مساءً
الوضيع ((عدن الغد) خاص:

قال مصدر امني بمحافظة ابين ان 3 من عناصر تنظيم القاعدة الذين القي القبض عليهم قبل يومين قتلوا مساء يوم الخميس بمقر احتجازهم بمديرية الوضيع في ابين في ظروف "غامضة".

وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان 3 من عناصر التنظيم وهم  أحمد الخضر لزرق- عبد الرحمن صالح دهيس المكنى أبو عبدالله الكازمي- ناصر محمد جوبح المكنى أبو معاذ قتلوا في واقعة اطلاق نار داخل مقر اعتقالهم بالوضيع.

ولم تعلن السلطات الامنية رسميا مقتلهم حتى لحظة كتابة الخبر.

وشنت قوات امنية من الحزام الامني بأبين واخرى من قوات التدخل السريع بعدن حملة امنية بمديرية الوضيع بأبين انتهت بضبط عدد من عناصر تنظيم القاعدة .


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تعليقات القراء
276642
[1] نشكر الحزام الامني والقائد عبداللطيف السيد
الجمعة 15 سبتمبر 2017
ابن ابين | ابين
احسن شي لمن قتلوهم ينقصو من الخلايا حق عفاش في الجنوب والله لو بقوا احياء بيقتلونا بالسكاكين شكرا لكم واستمروا وهم بداو يهربوا لأكن الهربة سنة والملاقاه بيوم

276642
[2] حتى لا تخرج اسرار التنظيم
الجمعة 15 سبتمبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
تعليمات بقتلهم من علي محسن الاحمر حتى لا تخرج اسرار التنظيم عليهم لعنه الله الدحابشه الارهابيين



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