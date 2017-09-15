مقتل قيادات من القاعدة في ظروف غامضة عقب يومين من القاء القبض عليهم بأبين

قال مصدر امني بمحافظة ابين ان 3 من عناصر تنظيم القاعدة الذين القي القبض عليهم قبل يومين قتلوا مساء يوم الخميس بمقر احتجازهم بمديرية الوضيع في ابين في ظروف "غامضة".

وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان 3 من عناصر التنظيم وهم أحمد الخضر لزرق- عبد الرحمن صالح دهيس المكنى أبو عبدالله الكازمي- ناصر محمد جوبح المكنى أبو معاذ قتلوا في واقعة اطلاق نار داخل مقر اعتقالهم بالوضيع.

ولم تعلن السلطات الامنية رسميا مقتلهم حتى لحظة كتابة الخبر.

وشنت قوات امنية من الحزام الامني بأبين واخرى من قوات التدخل السريع بعدن حملة امنية بمديرية الوضيع بأبين انتهت بضبط عدد من عناصر تنظيم القاعدة .

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني: اعتقال قيادي بارز بتنظيم القاعدة بشبوة قال مصدر امني بمدينة حبان بمحافظة شبوة ان قوات النخبة اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قياديا بارزا في تنظيم القاعدة. وبحسب المصدر لصحيفة "عدن الغد" فقد هاجمت رئيس الوزراء يصلي الجمعة في جامع عمر وسط مدينة المكلا أدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صلاة الجمعة في جامع عمر وسط مدينة المكلا ومعه محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين اخطر طلب من نوعه توجهه جماعة الحوثي لصالح منذ (عقود) طالبت جماعة الحوثي الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" بالكشف عن حجم الاموال التي يملكها وذلك في احدث تحرك من نوعه للجماعة ضد الرجل. ووجهت سلطات قضائية تسيطر

تعليقات القراء





