MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 16 يوليو 2017 09:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير حصري- وثائق تكشف وقوف جهات نافذة خلف عمليات افتعال ازمة الوقود بعدن
أخبار وتقارير

حصري- وثائق تكشف وقوف جهات نافذة خلف عمليات افتعال ازمة الوقود بعدن

صورة للرسالة التي وجهها قائد اللواء 31 مدرع الى شركة النفط بخصوص ماتم ضبطه -عدن الغد
الأحد 16 يوليو 2017 08:42 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

اظهرت وثائق تحصلت عليها صحيفة "عدن الغد" ان جهات نافذة تقف خلف ازمة الوقود بعدن بهدف تحقيق مكاسب خاصة .

وبحسب الوثائق التي تنشرها صحيفة "عدن الغد" فإنها توضح ان اطراف تجارية تقوم بتخزين كميات ضخمة من المشتقات النفطية داخل خزانات مصنع الحديد والصلب بالبريقة حيث يتم بيعه لاحقا على محطات الوقود والمنشاءات التجارية وباسعار باهظة .

ومن بين الوثائق مذكرة لقائد اللواء 31 مدرع موجهة الى شركة النفط يفيد بها بخروج 6 قواطر محملة بالوقود من مصنع الحديد الى جهة غير معلومة.

وتفيد المذكرة الموجهة من قيادة اللواء 31 مدرع الى شركة النفط بتضارب الوثائق التي يحملها سائقي هذه الشاحنات .

والى حد كبير توضح الوثائق المنشورة ان هناك اطراف تجارية واخرى نافذة تقوم بتخزين كميات هائلة من الوقود بعدن لتقوم ببيعه لاحقا مستغلة وجود ازمة تموينية الامر الذي يفتح احتمالية وجود حالة من التواطئ حيال إحداث ازمة تموين وقود تنتهي لاحقا ببيع كميات الوقود المخزنة.

ولم يتسنى لصحيفة "عدن الغد" الحصول على تعليق من ادارة شركة النفط فيما يخص هذه الوقائع.


المزيد في أخبار وتقارير
حصري- وثائق تكشف وقوف جهات نافذة خلف عمليات افتعال ازمة الوقود بعدن
اظهرت وثائق تحصلت عليها صحيفة "عدن الغد" ان جهات نافذة تقف خلف ازمة الوقود بعدن بهدف تحقيق مكاسب خاصة . وبحسب الوثائق التي تنشرها صحيفة "عدن الغد" فإنها توضح ان اطراف
وزير المواصلات ونائب رئيس هيئة الأركان العامة يناقشان تحسين مستوى خدمة الاتصالات للجيش
عقد اليوم الاحد  بمقر غرفة العمليات والسيطرة المشتركة لقاء  ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي سالم باشريف ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء
زارة حقوق الانسان: اكثر من 70 مختطفا قتلوا في معتقلات الميليشيا
قالت وزارة حقوق الإنسان إن " أكثر من 70 مختطفا قتلوا على يد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية جراء التعذيب البشع واللا إنساني في المعتقلات ".   ودانت الوزارة في بيان


تعليقات القراء
267790
[1] حددو
الأحد 16 يوليو 2017
الجنوب | الجنوب الضائع
اتمنى ان لايكون الخبر مبهم او يعتريكم الخوف والهلع حددو الجهات النافذة اذا تملكون العزم او لاتجيبو خبر كهذا



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حصري وإنفراد : لقطات مصورة لواقعة سطو تعرض لها مصرف العمقي قبل شهر تكشف حقائق جديدة حول واقعة سطو البنك الاهلي بعدن
غزوان المخلافي ينفي خبر اعتقاله ويصف ابو العباس بالداعشي
هدف لضرب استقرار العاصمة وتشويه صورة القوات الإماراتية اخطاء قاتلة لـ (الإخوان) تفضح مخطط استهداف أمن عدن
عضو في المجلس الانتقالي : إرادة الشعب لا تقهر والتصعيد قادم وبخطوات واثقة
جرحى إثر تصادم ثلاث حافلات بعدن
مقالات الرأي
أقامت الحكومة اليمنية الزائرة لعدن، يوم أمس، احتفالاً، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة في 27 رمضان.
وُلِد الحراك السلمي الجنوبي بريئاً نقياً  لم تلوثه يد استخبارات أجنبية، ذلك بحسب أقوال قيادات مؤسسة له،
لقد كُنت شاهداً حياً على سقوط النظام الاشتراكي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في بداية تسعينيات القرن
مرت الذكرى الثانية لتحرير عدن بصمت .. عدا الصخب الذي نجم عن تلك المحاولة الدموية لاقتحام فرع البنك الأهلي
  من حق ايا كان من ابناء الجنوب أن يكون له رأيه الحر في مسألة الوحدة او الاستقلال , ومن حقه أن يعبر عن ذلك
للأسف الشديد إذا كان العرب يهدمون نجاحهم باييدهم..فنحن أصل العرب الظاهر أننا اولى بالهدم
ليس هناك ما هو ٱسوٱ ولا ٱقذر وٱكثر جرما وبشاعة من ٱن تتحول ٱحزان الناس وتدمير حياتهم ومستقبلهم ونسف إستقرارهم
    بات واقعنا مؤلماً..وحالنا أشد إيلاماً..بتنا نتلقب على نار هادئة ونحن من أوقدها ونحن أيضاً من يصب الزيت
تحتفي حاضرة حضرموت مدينة المكلا منذ فجر اليوم بمهرجان البلدة السياحي في اجواء أمنية وخدمية  مستقرة  ...
  (حاجة الناس الى مثُل علُيا للسلوك أكثر من حاجتهم الى المواعظ)! الثلاثاء الماضي سنحت لي الفرص لزيارة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك المولودة البكر
تهانينا .. آل بركان
وفيات
بموكب جنائزي مهيب تشييع جثمان الفقيد الأستاذ محمد نصر القطيبي بردفان
صبراً آلِ العقوري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017