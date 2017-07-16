وزير المواصلات ونائب رئيس هيئة الأركان العامة يناقشان تحسين مستوى خدمة الاتصالات للجيش
عدن (عدن الغد)خاص:
عقد اليوم الاحد بمقر غرفة العمليات والسيطرة المشتركة لقاء ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي سالم باشريف ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني.
ووقف الاجتماع الذي حضره مدراء الدوائر المختصة بوزارة الدفاع ومدير مكتب الاتصالات بمحافظة عدن المهندس عبدالباسط الفقية أمام عدد من القضايا المتصلة بتحسين وتطوير مستوى ربط الاتصالات على مستوى وحدات الجيش الوطني ومناقشة قوائم بيانات العسكريين من ضباط وصف ضباط والجنود ليتم حصرها بشكل دقيق.
وجاء ذلك اللقاء ترجمتا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ’
وأكد الاجتماع على إنجاز العمل بشكل سريع.
حضر اللقاء الاخوه العميد الخضر صالح المزمبر مدير دائرة شؤون الأفراد والعميد علي عبيد مدير دائرة شؤون الضباط والعميد محمد سالم الوحيشي مدير دائرة الاتصالات العسكرية والعميد علي محمد دهيس مدير غرفة العمليات العسكرية.
* من علي مقراط
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها